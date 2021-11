A.S. Lucchese



Il Siena grandi firme prova a spiccare il volo con Maddaloni in panchina

giovedì, 18 novembre 2021, 14:26

di michele masotti

Terzo derby stagionale per la Lucchese che, reduce dalla prova di maturità superata a Gubbio, riceverà al Porta Elisa domenica, calcio d’inizio alle 17:30, la visita dell’ambizioso Siena, quarta della classe ma già attardato di nove lunghezze dalla capolista Reggiana. Una sfida intrigante e dall’alto tasso tecnico di difficoltà alla quale i rossoneri, che saranno privi dello squalificato Frigerio, arrivano ben consapevoli della loro forza. Oltre ai rientranti Nanni e Dumbravanu, Guido Pagliuca dovrebbe recuperare Mauro Semprini, uscito anzitempo a Gubbio, e lanciare da titolare Picchi in una mediana completata dagli intoccabili Visconti e Shaka Eklu Mawuli. Tatticamente non verrà snaturato il 4-3-1-2, modulo che la Pantera sa interpretare alla perfezione. Ripescata anch’essa in estate la compagine bianconera, da quasi due anni di proprietà di un gruppo di imprenditori armeni, ha allestito una rosa infarcita di calciatori tanti caps in Serie A alle spalle, vedi Terzi, Guberti e Paloschi. A questi vanno aggiunti anche elementi del calibro di Caccavallo, Varela, Bianchi e Lanni che vantano annate di ottimo livello nella terza serie nazionale. Una precisa scelta del direttore sportive Perinetti, in linea con le ambizioni di grandeur di una piazza che ha dovuto fare i conti con due fallimenti negli ultimi sette anni. Non è caso che l’ex Robur ha giocato, in sporadiche occasioni, al massimo con soli due under dal primo minuto.

Il bilancio degli incontri disputati al Porta Elisa racconta di dodici successi rossoneri,sette pareggi e otto vittorie del Siena, l’ultima delle quali è il 2-3 del 18 novembre 2018, Serie C girone A. Sorrentino e Madrigali riuscirono ad impattare il duplice svantaggio griffato Gliozzi e Guberti prima che il subentrato Fabbro regalasse i tre punti alla Robur in zona cesarini dopo che De Feo aveva fallito un calcio di rigore. Proprio l’attaccante campano era stato un anno e mezzo prima, il 13 aprile 2017, il mattatore del 3-2 con cui la formazione di Lopez si impose. Alla doppietta del classe 1994 seguì il punto di Merlonghi che rese vani gli spunti dell’ex Marotta e Ciurria. Detto che non ci sono ex di turni, numeri alla mano il Siena ha conquistato nove dei ventitre punti, che gli valgono l’attuale quarta piazza, lontano dalle mura amiche. Diciotto sono le reti segnate dai bianconeri a fronte delle undici incassate.

Dalla dodicesima giornata il compito di guidare Guberti e compagni spetta a Massimiliano Maddaloni, per anni vice allenatore di Marcello Lippi durante le esperienze cinesi del tecnico campione del mondo 2006. Una scelta a sorpresa quella operata dal direttore sportivo Giorgio Perinetti, visto che l’esperto mister viareggino non allenava nei campionati professionistici italiani dalla stagione 2011-2012 quando si sedette, per sole otto giornate, sulla panchina del Carpi nell’allora Prima Divisione. Una direzione intrapresa diametralmente opposta rispetto all’identikit di Alberto Gilardino, sollevato dall’incarico per il secondo campionato di fila.

Per quanto concerna i giocatori a disposizione, gli unici dubbi per Maddaloni riguarda le condizioni fisiche di Alberto Paloschi, attaccante ex Milan e Chievo Verona che in questa categoria non ha di certo bisogno di presentazioni e del difensore centrale Milesi. Il modulo con cui i bianconeri saliranno al Porta Elisa sarà un 4-3-3 con Ivan Lanni, ex compagno di squadra di Bellich al Novara, a comandare il pacchetto arretrato. Come terzino destro agirà Christian Mora, prelevato in prestito dall’Atalanta, mentre sul lato opposto la maglia da titolare dovrebbe andare sulle spalle di Alessandro Favalli, classe 1992 e specialista di salti in cadetteria avendone ottenuti due consecutivi con Perugia e Reggiana. I centrali difensivi saranno l’ex Spezia e Bologna Claudio Terzi e, qualora dovesse dare le adeguate garanzie, proprio Luca Milesi. In caso di forfait dell’ex Modena, molto abile nel gioco aereo in fase offensiva, la prima alternativa dovrebbe essere il versiliese Terigi. Minor ventaglio di scelta in mediana dove il perno centrale sarà Salvatore Pezzella, classe 2000 mandato dalla Roma a fare esperienza nella città del Palio. Ai suoi lati si muoveranno Bianchi, altro ex Novara, e Cardoselli, dato in vantaggio nel ballottaggio con Acquadro.

Il reparto maggiormente qualitativo, sia sul piano tecnico che delle alternative, è sicuramente quello offensivo. Sono almeno in sei a giocarsi le tre maglie da titolare. Il riferimento centrale, con licenzia di svariare su tutto il fronte, sarà l’uruguagio Nacho Varela, tornato in Italia dopo le stagioni a Pisa e fin qui miglior marcatore dei suoi con quattro centri. Per le altre due maglie, soggette ad un più ampio turnover, ad ora dovrebbero spuntarla Francesco Disanto, ripropostosi ad alti livelli tra i pro dopo un paio di annate in D con la Sangiovannese, e Caccavallo. Stefano Guberti, il talento in cerca di esplosione Tofo Montiel e l’islandese Magnùs Karlsson, match winner contro l’Olbia, potranno essere le carte da utilizzare nella ripresa.

Lucchese-Siena sarà diretta da Dario Madonia di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Pellino di Frattamaggiore e Alessandro Parisi di Bari.