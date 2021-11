A.S. Lucchese



Una buona Lucchese torna da Gubbio con un punto

sabato, 13 novembre 2021, 17:27

di michele masotti

0-0

Gubbio (4-3-3): Ghidotti, Aurelio, Redolfi, Signorini e Oukhadda; Malaccari, Cittadino e Sainz Maza (71’Fantacci); Arena (71’D’Amico), Sarao e Mangni (83’Spalluto) A disposizione: Meneghetti, Formiconi, Francoforte e Migliorelli Allenatore: Vincenzo Torrente

Lucchese (4-3-1-2): Coletta, Papini, Bellich, Bachini e Corsinelli (79’Nannini); Frigerio (68’Picchi), Bensaja (46’Gibilterra) e Eklu; Belloni; Fedato (79’Babbi) e Semprini (26’Visconti) A disposizione: Plai, Cucchietti, Yakubiv, Schimmenti, Ruggiero, Brandi e Minala Allenatore: Guido Pagliuca

Arbitro: Carlo Rinaldi di Bassano (Assistenti Veronica Vettorel di Latina e Roberto Fraggetta di Catania)

Note: Ammoniti Signorini, Redolfi, Mangni, Aurelio e Frigerio. Calci d’angolo 7-7. Recupero 3’ e 4’.

Esce il segno X sula ruota di Gubbio nella sfida che metteva di fronte i rossoblù locali e la Lucchese, accompagnata in questa trasferta da un buon numero di tifosi. Altro step di crescita superato egregiamente dalla Pantera, protagonista di una partita intelligente, accorta e propositiva nella prima frazione quando gli ospiti hanno colpito una traversa con Frigerio. Pochi, fatta eccezione per l’incornata di Redolfi sventata con maestria da capitan Coletta, i pericolosi corsi dalla retroguardia rossonera, per la quarta volta nelle ultime cinque partita è stata imbattuta. Unica nota stonata della serata umbra l’uscita per infortunio di Mauro Semprini. Una solidità di squadra dettata anche dalle prestazioni di Bachini, quest’oggi un gigante in marcatura su Sarao, e del solito Eklu, tentacolare nello spezzare le trame del Gubbio. Continua, quindi, il percorso di crescita della Lucchese targata Pagliuca. L’organizzazione tattica del tecnico cecinese ha incartato la brillantezza del tridente offensivo allestito da Torrente.

Trasferta umbra con vista sui playoff per la Lucchese, impegnata al “Barbetti” di Gubbio in casa della nona della classe. Attardata di un solo punto ai rossoblù, una delle possibili mine vanganti del girone B, la Pantera si presenta a questo confronto con la consapevolezza di potersela giocare a viso aperto con chiunque. Senza Nanni, Baldan, Lovisa e Dumbravanu, Pagliuca recupera al centro dell’attacco Semprini, in difesa si rivede Bellich e concede in mediana una nuova chance a Bensaja. Panchina per Elia Visconti e per la prima volta in stagione, piccola curiosità, rossoneri in campo con soli tre under. Per il resto il condottiero della Lucchese prosegue sul solco tracciato del 4-3-1-2. Diverse assenze anche tra i locali, privi dei potenziali titolari Bulevardi, Migliorini e Lamanna, che varano un 4-3-3. Chiavi del centrocampo consegnate a Cittadino, scortato ai lati da capitan Malaccari e dallo spagnolo Sainz Maza.

Al 4’ brivido per gli ospiti con un errore in disimpegno di Coletta che il giovane Arena non sfrutta a dovere. Sei minuti più tardi arriva la replica della Lucchese con un destro dal limite dell’area dell’ex di turno Fedato bloccato da Ghidotti. Pochi secondi più tardi Frigerio trattiene vistosamente Oukhadda, pescando il primo giallo della serata. Quinta ammonizione per il classe 2001 che sarà costretto a saltare il derby di domenica prossima al Porta Elisa contro il Siena. Meglio i locali in avvio di contesa, vicini al vantaggio al minuto numero dodici quando ci vuole un attento Coletta nel respingere la volee sul secondo palo dell’accorrente Sainz Maza. I rossoneri, fedeli alla loro mentalità propositiva, replicano sei minuti dopo con una bella triangolazione tra Belloni e Frigerio, con il tiro di quest’ultimo terminato di poco fuori alla sinistra del portiere umbro. Dopo 26’ Semprini, non ancora ripresosi del tutto della contrattura che lo aveva tenuto ai box domenica scorsa, è costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto dentro Visconti, che diventa così il trequartista con Belloni avanzato in attacco a far compagnia a Francesco Fedato.

Proprio il neo entrato pennella al 32’ un delizioso cross dalla destra che premia l’inserimento centrale di Frigerio, sfortunato nel vedere il suo colpo di testa infrangersi sulla traversa a Ghidotti ormai fuori causa. Passano altri quattro giri di orologio che un altro filtrante di Visconti innesca la rapidità di Fedato che, braccato da Redolfi, cerca di segnare con un diagonale mancino; sfera di un soffio fuori. Primo tempo in crescendo per i rossoneri, bravi a prendere con il passare dei minuti le misure agli umbri e a rendersi pericolosi in almeno tre circostanze.

Al rientro dagli spogliatoi, non c’è Bensaja, ennesima prova incolore per l’ex Viterbese, sostituito da Gibilterra. Inserimento del classe 2001 che riporta Visconti nel ruolo di mezzala, con Eklu ad agire ora da schermo davanti alla difesa. Ritmi godibili anche in avvio di ripresa, con Coletta pronto a smanacciare un traversone di Aurelio mentre il collega Ghidotti è provvidenziale nell’uscire con i piedi dalla propria area di rigore per fermare l’avanzata di Gibilterra. Utilissimo il lavoro sporco di Belloni, pronto sempre ad abbassarsi sulla mediana per lavorare alcuni palloni e fornire una mano alla fase difensiva della Lucchese. Al 68’ si rivede in campo, mancava dallo scorso 25 settembre, Picchi scelto per rilevare Frigerio. Torrente prova a rinvigorire le proprie folate offensive inserendo D’Amico e Fantacci in luogo di Sainz Maza e Arena. In una fase centrale di secondo tempo avara di emozioni, emergono, come dominatori delle proprie zone di competenza, Eklu e Bachini. Ad undici minuti dalla fine Pagliuca esaurisce i cambi a propria disposizione: fuori Corsinelli e Fedato, dentro Nannini e Babbi. All’82’ spettacolare parata di Coletta che salva i suoi sul colpo di testa, tanto per cambiare sugli sviluppi di un corner, di Redolfi.

È l’ultimo sussulto di una partita che si conclude a reti bianche. Altra prova di maturità su un campo ostico superata, quindi, per i ragazzi di Pagliuca che ottengono il quinto risultato positivo nelle ultime sei uscite.