Lucchese senza paura a Pescara. Pagliuca: “C’è un bel clima di entusiasmo e consapevolezza”

venerdì, 26 novembre 2021, 12:54

di michele masotti

Antivigilia di una delle trasferte più lunghe della stagione per la Lucchese, di scena domenica alle 14:30 allo stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” di Pescara. Contro i Delfini, una delle principali delusioni di questo campionato alla luce delle potenzialità della rosa a disposizione di Auteri, per la prima volta in stagione Guido Pagliuca dovrà rinunciare, causa squalifica, ad un pilastro del calibro di Shaka Elu, uno dei centrocampisti più dominanti dell’intera Serie C. Un’assenza certamente pesante, ma che non scoraggerà la truppa rossonera, reduce da un filotto di sei risultati positivi nelle ultime sette uscite. Atteggiamento che traspare dalle parole, affidate come di consueto all’ufficio stampa rossonero in nome della scaramanzia, pronunciate dal tecnico di Cecina.

“Gli ultimi risultati, e soprattutto le prestazioni, ci hanno dato consapevolezza e hanno dimostrato la crescita di un gruppo splendido. Piccoli passi avanti, sicuramente importanti, che però non devono distogliere l’attenzione da quello che è il nostro obiettivo. Questo è un campionato difficile, un girone agguerrito, in cui ogni partita ed ogni momento della stessa può essere decisivo e risultare fondamentale. È vietato abbassare la guardia.” – ha dichiarato Guido Pagliuca- “I ragazzi questo lo sanno bene e lo capisco ogni giorno dall’impiego che riversano sul campo, in ogni singolo allenamento. Chi ci segue con attenzione lo sa. Gli obiettivi del singolo si uniscono a quelli del gruppo nel nostro spogliatoio e il clima di entusiasmo e consapevolezza che si sta creando favorisce le prestazioni, ma non deve mai mancare l’umiltà.”

Volgendo uno sguardo ai prossimi rivali, appaiati alla Pantera a quota 21, Pagliuca dimostra di rispettare la forza tecnica degli abruzzesi. “La trasferta di Pescara sarà impegnativa, dovremo fare a meno dello squalificato Shaka e possiamo contare solo a mezzo servizio sui giocatori che questa settimana sono rientrati in gruppo.” – ricorda il trainer livornese- “è una fase delicata della stagione da questo punto di vista, con i campi pesanti e cinque partite in venti giorni da domenica fino alla pausa natalizia. Dobbiamo gestire bene i rientri in gruppo per non concedere vantaggi a nessuno. Quando le trasferte sono lunghe, l’appoggio dei nostri tifosi vale doppio. So che si muoveranno con almeno due pullman e ribadisco la loro importanza per noi. Domenica scorsa, come altre volte, sono stato l’uomo in più. I ragazzi sudano e lottano ogni giorno anche per loro.”