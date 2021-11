A.S. Lucchese



La Lucchese cade a Reggio Emilia: negati due netti rigori ai rossoneri

lunedì, 1 novembre 2021, 17:30

di michele masotti

2-0

Reggiana (3-4-1-2): Voltolini, Alessio Luciani, Rozzio e Camigliano (83’Cauz); Contessa, Rossi, Sciaudone e Radrezza (71’Muroni); Rosafio (60’Guglielmotti); Zamparo (83’Scappini) e Lanini (83’Sorrentino) A disposizione: Marconi, Cigarini, Neglia, Chiesa, Libutti e Anastasio Allenatore: Aimo Diana

Lucchese (4-3-1-2): Coletta, Papini, Bellich (75’Dumbravanu), Bachini e Corsinelli; Visconti (81’Schimmenti), Eklu e Frigerio (75’Bensaja); Belloni; Fedato (46’Nanni) e Semprini A disposizione: Cucchietti, Gibilterra, Babbi, Panati, Quirini, Yakubiv, Lovisa e Ruggiero Allenatore: Guido Pagliuca

Arbitro: Francesco Luciani di Roma 1 (Assistenti Cravotta di Città di Castello e Trasciatti di Foligno)

Marcatore: 44’Sciaudone e 64’Rozzio

Note: Ammoniti Bellich, Semprini e Radrezza. Calci d’angolo 7-3. Recupero 0’ e 3’.

Si interrompe dopo tre partite la striscia positiva della Lucchese, sconfitta con un gol per tempo in casa dell’imbattuta capolista Reggiana. Al di là della riconosciuta forza degli emiliani, che hanno costruite tanto occasioni alcune delle quali ben disinnescate da Coletta, sull’andamento del match ha pesato la cattiva serata di Francesco Luciani che non ha concesso due penalty, uno su Belloni e l’altro su Papini, apparsi evidenti. Il vantaggio dei rossoneri sulla zona playout scende a due punti ma comunque Guido Pagliuca non ha nulla da rimproverare ai suoi ragazzi che hanno dato vita a 93’ all’insegna della lotta e del sacrificio su un terreno di gioco ridotto alla stregua di una piscina. Non è stata una giornata facile per gli attaccanti rossoneri, alle prese con la seconda miglior difesa del torneo. Nessun dramma, quindi, per questa sconfitta, la sesta stagionale, a patto che la corsa dei rossoneri riprenda subito domenica 7 novembre al Porta Elisa nel derby contro l’Aquila Montevarchi, avversario decisamente alla portata della Pantera. Nel collettivo rossonero spiccano le prove di capitan Coletta e del solito Eklu. La capolista, dal canto suo, ha confermato di essere la squadra organizzata in maniera migliore, con tanti frecce che mister Aimo Diana può scagliare durante l’incontro.

Halloween è passato da un giorno ma la Lucchese, accompagnata ed incitata da almeno 300 tifosi, sale al “Mapei Stadium”, terreno di gioco della Reggiana, con il chiaro intento di fare uno scherzetto alla capolista. Pagliuca, privo dei soliti infortunati Picchi, Zanchetta, Nannini e ai quali si è aggiunto in settimana Brandi, ritrova in attacco Francesco Fedato, e ripropone il centrocampo formato da Visconti, Eklu a fare da schermo davanti alla difesa e Frigerio. Dal canto loro i granata, momentaneamente raggiunti in vetta dal Cesena (ieri bloccato sullo 0-0 dalla Pistoiese nda), optano per diversi cambiamenti rispetto all’ultimo turno di campionato. Se la difesa viene confermata in blocca, mister Diana decide di far partire dalla panchina Cigarini a vantaggio di Fausto Rossi così come sulle corsie laterali il rientrante Contessa e Radrezza rimpiazzano Neglia e Guglielmotti. All’ex Cittadella Rosafio il compito di innescare gli attaccanti Zamparo e Lanini.

Manto erboso reso pesante dall’incessante pioggia che si sta abbattendo sul nord Italia nella giornata odierna. Di questo aspetto ne risente il continuo fraseggio ricercato da ambedue le compagini; non di rado il pallone, se calciato senza la giusta forza, si ferma, ragion per cui i lanci lunghi, scavallato il 10’, diventano uno strumento abitudinale. All’11 una pericolosa conclusione dal limite dell’area di Zamparo termina di un soffio a lato alla sinistra di Coletta. Dieci minuti più tardi un errato passaggio orizzontale di Eklu aziona il destro dai 35 metri di Radrezza che il capitano rossonero, leggermente fuori dai pali, toglie dall’incrocio dei pali con un bel balzo. Sul successivo tiro dalla bandierina, l’incornata di Lanini si infrange sulla traversa. La Pantera soffre la maggior fisicità dei granata, pericolosi specialmente sulle palle inattive. Come al 28’ quando, sugli sviluppi del terzo corner, Coletta compie un intervento miracoloso spendendo fuori il tap-in a colpo sicuro di Sciaudone. Lucchese penalizzata dal direttore di gara al minuto numero trentaquattro. Il tiro sporco di Fedato potrebbe diventare un assist sul secondo palo per Belloni, strattonato in area da Rossi. La maglietta del fantasista massese si allunga ma il fischietto romano lascia correre. Quando la Lucchese sembrava aver preso le misure ai quotati avversari, la Reggiana sblocca il risultato al tramonto del primo tempo. Ci pensa Sciaudone al 44’ a trovare la botta vincente dopo un’insistita azione sulla fascia sinistra.

Nell’intervallo Pagliuca decide di giocarsi la carta Nanni al posto di Fedato. Una scelta dettata dal volere sfruttare, su un campo sempre più pesante, la prestanza fisica dell’ariete sammarinese. Al 47’ altro madornale errore, sempre a discapito dei rossoneri, di Francesco Luciani. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il colpo di testa di Papini viene toccato con il braccio da Sciaudone. Per qualsiasi arbitro sul globo terrestre sarebbe calcio di rigore, ma non per l’ineffabile fischietto romano. Veementi e giustificate le proteste dei rossoneri. Ospiti che continuano a premere con un destro al volo da fuori area di Corsinelli. Al 64’ la Lucchese incassa l’ennesimo gol scaturito da un corner di questo campionato. Dalla bandierina va Radrezza che trova sul secondo palo capitan Rozzio, puntuale all’appuntamento con la gioia personale. 2-0 che non frena i generosi tentativi di rimonta della Pantera infondendo, di contro, una maggiore tranquillità alla capolista. Al 78’ per poco Semprini non riapre il match con una deviazione sotto misura finita di poco a lato. Gli ingressi in campo di Dumbravanu e Bensaja in luogo dell’ammonito Bellich e Frigerio devono essere già letti in ottica della partita di domenica prossima contro il Montevarchi.

Nel finale restano da sottolineare l’esordio stagionale del baby Schimmenti e un’altra bella parata di Coletta sul tiro ravvicinato del neo entrato Sorrentino.