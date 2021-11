A.S. Lucchese



Lucchese batte il Siena e comincia a sognare

domenica, 21 novembre 2021, 18:16

1 - 0

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Corsinelli, Bachini, Bellich, Nannini; Eklu (36' st Brandi), Visconti (20' st Picchi), Minala; Belloni; Nanni, Fedato (33' st Dumbravanu). (A disp.: Cucchietti, Papini, Bensaja, Gibilterra, Babbi, Quirini, Yakubiv, Schimmenti, Lovisa). All. Pagliuca.

SIENA (4-3-3): Lanni; Mora (40' st Milesi), Terzi, Terigi, Favalli; Bani (40' st Meli), Acquadro (19' st Guberti), Bianchi (19' st Pezzella); Caccavallo (19' st Karisson), Varela, Disanto. (A disp.: Mataloni, Fracas, Conson, Montiel, Cardoselli, Marcellusi, , Conti). All. Maddaloni.

ARBITRO: Madonia di Palermo.

RETE: 2' st Visconti.

NOTE: prima dell'inizio del match è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della strada; ammoniti: Eklu, Pagliuca, Coletta, Corsinelli, Mora, Pezzella e Terigi; recupero 2' st e 5' st; spettatori 1458.

LUCCA - Preziosa e bellissima vittoria della Lucchese, che si aggiudica il derby contro il Siena. E con questo successo si proietta nella zona alta della classifica salendo a quota ventuno. Di fronte ad una buona cornice di pubblico torna il derby tra Lucchese e Siena.

Mister Pagliuca fa debuttare a centrocampo dal primo minuto l'ultimo arrivato in casa rossonera l'ex laziale Minala. Il Siena risponde con il classico 4-3-3. Il presidente rossonero Vichi prima dell'inizio della gara ha consegnato un mazzo di fiori ed una maglia ai familiari di Marco Tognetti, il ragazzo di Fosciandora deceduto alcuni giorni fa.

Dopo il minuto di raccoglimento per le vittime della strada, ha preso il via questo derby dal sapore storico. La Lucchese prova subito a scardinare la difesa bianconera, ma il cross di Belloni viene deviato. Il Siena risponde con una conclusione di Mora al 5' che termina sull'esterno della rete. Nella parte centrale del match Eklu rimedia il cartellino giallo e sarà costretto a saltare la sfida di domenica prossima contro il Pescara.

Gli uomini di Maddaloni sono di nuovo pericolosi al 35' con una punizione ben battuta da Caccavallo, ma Coletta è bravo ad alzare sola traversa. La Lucchese riparte sfruttando le fascie e cerca di farsi vedere pericolosa, ma Lanni non è chiamato ad interventi particolari. Nella ripresa i ragazzi di mister Pagliuca passano subito in vantaggio con un bel gol di Visconti, che al 2' soprprende Lanni con un bel pallonetto.

Di nuovo in avanti i rossoneri al 15' con Fedato, ma il suo destro viene deviato in angolo da Lanni. Il Siena cerca di ripartire, ma non è abbastanza lucido. Sul finale di gara Coletta si immola su Disanto salvando il risultato. E al triplice fischio del direttore di gara i rossoneri possono far festa.