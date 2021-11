A.S. Lucchese



Post Lucchese-Montevarchi, le parole di Pagliuca: “E' stata la vittoria del gruppo”

domenica, 7 novembre 2021, 18:29

di michele masotti

Secondo vittoria stagionale nei derby per una Lucchese assoluta padrona nel confronto con l’Aquila Montevarchi, tornato a calcare l’erba del Porta Elisa a tredici anni di distanza dall’ultima occasione. Si conferma, numeri alla mano, la tradizione casalinga estremamente favorevole dei rossoneri sui rivali odierni; con quella odierna fanno quindici le vittorie su diciassette sfide. 2-0 arrivato peraltro senza alcuni elementi importanti tra cui Semprini, tenuto precauzionalmente a riposo per un piccolo affaticamento. Il primo a presentarsi in sala stampa, raggiante per la prova offerta dalla Lucchese, è il dirigente Bruno Russo.

“Bella vittoria senza rischiare nulla contro una formazione che sta disputando un buon campionato. Sono dell’idea che abbiamo ancora importanti margini di miglioramento.” – ha affermato Russo- “Ci dispiace che sia Dumbravanu, buono il suo debutto, che Nanni stasera partiranno per raggiungeranno le loro rispettive nazionali e quindi salteranno la trasferta di Gubbio. Sull’espulsione di Deoma posso dire che il direttore di gara ha avuto un eccesso di fiscalità dato che eravamo soltanto al 3’ di gioco. Sullo stadio non ci sono ancora novità. Ribadisco che noi crediamo moltissimo in questo progetto, la carta più importante messa sul tavolo dall’agosto 2019.”

Non è proprio il ritratto della felicità Roberto Malotti, amareggiato dalla prestazione offerta dai suoi giocatori. Il tecnico fiorentino, in campo 37 anni nell’unica vittoria esterna dell’Aquila Montevarchi a Lucca, non ha voluto cercare alibi per giustificare una partita sempre comandata dai padroni di casa.

“Nervosismo con Pagliuca? Sono cose che succedono in campo. Oggi è sembrata troppo forte la Lucchese ed il Montevarchi troppo debole.” – è la fotografia del tecnico dei valdarnesi- “Sicuramente non dovremo ripartire da oggi, dove di positivo c’è stato veramente poco. Siamo andati in difficoltà su qualsiasi cosa; dalla mentalità, passando per l’aggressività fino alla tenuta. Sono errori che non possiamo permetterci in questa categoria.”

Chiusura dedicata al commento di Guido Pagliuca, condottiero di una Lucchese salita in graduatoria a quota 17, a +4 dai playout e -1 dalla zona playoff. Il tecnico cecinese non ha nascosto la propria soddisfazione per il match sciorinato dai suoi giocatori contro una formazione ostica.

“Questa è la vittoria del gruppo. Oggi ci mancavano sette giocatori importanti, tra cui Semprini all’ultimo momento.” – ha rivelato Pagliuca- “Ho scelto Dumbravanu per sfruttare i suoi centimetri per fronteggiare Gambale, elemento cercato continuamente dai lanci lunghi. Penso che l’espulsione di Deoma sia stata affrettata dato che la protesta del direttore sportivo era stata molto civile. Non vorrei che gli infortuni dipendano dalle non perfette condizioni dei campi dell’Acquedotto. Sono felice di tutto lo staff, medico e tecnico. Risultati come questi ci permettono di lavorare sempre bene durante la settimana, condizione imprescindibile per toglierci altre soddisfazioni. Oggi siamo partiti con cinque giovani e di questo ne solo orgoglioso. Abbiamo limitato le loro caratteristiche del Montevarchi, rispettando alla lettera il piano partita.”

Pagliuca ha poi rivolto parole di stima per mister Malotti, sanguino come lui. Il litigio di fine primo tempo non ha provocato ripercussioni nel rapporto di amicizia tra i due allenatori.

“I rossoblù, quando saranno al completo, non si troveranno in una posizione deficitaria di classifica visto che hanno alle spalle una forte società e un ottimo allenatore.” – ha dichiarato il tecnico locale- “Dedico la vittoria a mio figlio Niccolò che oggi compie 14 anni. Visconti è un giocatore arrivato qui come terzino sinistro, deve soltanto acquistare maggiore cattiveria per fare una bella carriera. Per tutta la settimana avevo “martellato” Bachini sui rischi che potevamo correre lasciando le transizioni ad uno come Jallow, ma Matteo quest’oggi è stato bravissimo ad annullarlo.”