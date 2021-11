A.S. Lucchese



Con un gol per tempo una sontuosa Lucchese manda al tappeto il Montevarchi

domenica, 7 novembre 2021, 14:44

di michele masotti

2-0

Lucchese (4-3-1-2): Coletta, Papini, Dumbravanu, Bachini e Corsinelli (77’Nannini); Frigerio, Eklu (77’Bensaja) e Visconti; Belloni (74’Gibilterra); Nanni (88’Babbi) e Fedato (77’Brandi) A disposizione: Cucchietti, Bellich, Yakubiv, Schimmenti, Lovisa, Ruggiero e Minala Allenatore: Guido Pagliuca

Aquila Montevarchi (4-2-3-1): Giusti, Achy, Tozzuolo, Dutu e Martinelli; Amatucci e Mercati (61’Martorelli); Jallow (76’Doratiotto), Intinacelli (41’Carpani) e Barranca (61’Mionic); Gambale (61’Lunghi) A disposizione: Rinaldi, Poggesi, Boncompagni e Senzamici Allenatore: Roberto Malotti

Arbitro: Claudio Panettella di Gallarate (Assistenti Iacovacci di Latina e Tagliaferri di Faenza)

Marcatore: 26’Fedato su rigore e 55’Nanni

Note: Espulsi al 3’ per proteste il direttore sportivo della Lucchese Daniele Deoma e al 35’Dutu per doppia ammonizione. Ammoniti Barranca, Martorelli e Mercati. Calci d’angolo 4-5. Spettatori 1043, abbonati compresi. Recupero 2’ e 4’.

Convincente affermazione interna della Lucchese che archivia la pratica Aquila Montevarchi, salendo ai confini della zona play-off e riportandosi a +4 da quella playout, da stasera tornato scomodo domicilio dei rossoblù. La netta sensazione è che la Pantera possa, alla luce della rosa e dell’identità di gioco trasmessale da Guido Pagliuca, anche ambire ad inserirsi legittimamente tra le prime dieci di questo complicato girone B. Sono stati bravi i rossoneri ad espellere le tossine della sconfitta (con polemiche) contro la Regiana, dando vita ad una prestazione piacevole sul piano della manovra e matura, specie nello sfruttare adeguatamente la superiorità numerica avuta per più di 50 minuti. Senza bomber Semprini, out per una contrattura, Nanni non ha sprecato la sua chance così come il baby Dumbravanu. La nostra personalissima palma del migliore in campo, però, quest’oggi va a Elia Visconti. Ennesimo grande mix di qualità e quantità per il multitasking classe 2000, autore dell’assist per il gol che ha chiuso anzitempo il derby.

Dimenticare le ingiustizie incassate lunedì scorso a Reggio Emilia e riprendere il trend positivo intrapreso nelle ultime settimane. Con questo intento la Lucchese ospita il Montevarchi, entità attardata di una lunghezza, nel secondo derby toscano della propria stagione. Ai già noti indisponibili Baldan, Picchi e Zanchetta si aggiunge all’ultima ora Mauro Semprini, mandato in tribuna a causa di un affaticamento. Al posto del miglior marcatore dei rossoneri spazio a Nanni. In difesa, invece, turno di riposo per Bellich con debutto dal primo minuto per il moldavo Dumbravanu. A sorpresa primo ingresso nella lista dei convocati per Minala. Dal canto suo il Montevarchi, reduce dal vittorioso 3-1 sul Teramo, si presenta con un 4-2-3-1. Capitan Amatucci e Mercati sono i mediani davanti alla difesa mentre alla spalle dell’unica punta Gambale agiscono trequartisti Jallow, Barranca e Intinacelli, quest’ultimo preferito al più esperto Carpani.

Dopo appena tre minuti viene espulso per proteste il direttore sportivo della Lucchese Deoma; se non è un record poco ci manca. Eccesso di fiscalità del fischietto lombardo, che due giri di orologio più tardi estrae un cartellino giallo all’indirizzo di Mercati. Grande corsa e tanto agonismo sono gli ingredienti del primo tempo, come ampiamente prevedibile alla luce delle caratteristiche dei ventidue in campo. Al 21’ timide proteste degli aretini per un presunto contatto in area locale tra Jallow e Dumbravanu. Due minuti più tardi ecco la vera prima emozione del pomeriggio. Grande galoppata palla al piede di Visconti, anche oggi una spina nel fianco della mediana rivale, illuminante nel premiare l’inserimento di Frigerio che si vede deviare in corner il suo destro da giusto. I rossoneri continuano a premere, conquistandosi al 25’ un calcio di rigore. Sul cross a rientrare dalla sinistra di Fedato, Dutu pensa bene di affossare in area Nanni. Penalty sacrosanto, con allegato giallo per il difensore scuola Fiorentina, che lo specialista Fedato trasforma nonostante Giusti avesse toccato la sfera. Quarto centro in stagione per l’attaccante veneto. Il pomeriggio da incubo del giovane stopper rumeno si completa al 35’ quando, travolto dallo strapotere fisico di Nanni, lo atterra nuovamente al limite dell’area. Doppio giallo e Montevarchi in inferiorità numerica. Rossoneri che continuano a macinare un football piacevole, come al 39’ quando il dai e vai sulla destra del tandem Visconti-Corsinelli, manda alla conclusione il laterale viareggino. Giusti, ben appostato sul proprio palo, fa buona guardia. Malotti corre ai ripari, riequilibrando la propria mediana con l’inserimento di Carpani in luogo del trequartista Intinacelli. Nel finale gli animi si scaldano, con l’apice toccato da un violento battibecco tra i due allenatori.

In avvio di ripresa la Lucchese, dove spicca un Belloni in crescita fisica, raddoppia al 55’. Grande azione corale dei locali, iniziata dal traversone dalla sinistra di Corsinelli, rifinita dalla parte opposta dall’onnipresente Visconti che, resistendo alla tentazione di calciare, offre un cioccolatino che Nanni deve soltanto scartare. 2-0 e Montevarchi tramortito sia mentalmente che tecnicamente. Il triplo cambio effettuato da Malotti al 61’, fuori i due ammoniti, certifica come i valdarnesi abbiano già la testa, per merito della Lucchese, rivolta al prossimo impegno. Non paghi del doppio vantaggio, i rossoneri continuare a spingere. Al minuto numero sessantaquattro gli applausi sono tutti per Giusti, protagonista di un gran riflesso sul preciso inserimento ravvicinato di Frigerio, ancora una volta dal solito Visconti. Stancamente il match, intervallato dal consueto valzer delle sostituzioni con Pagliuca che risparmia gli stremati Eklu e Corsinelli, si avvia alla triplice fischio finale. In pieno garbage time resta da sottolineare soltanto un velleitario colpo di testa fuori misura di Lunghi.

Modo migliore per arrivare al difficile trittico Gubbio-Siena-Pescara non poteva esserci per capitan Coletta e compagni.