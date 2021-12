A.S. Lucchese



Carrarese, la rifondazione passa dalla scelte di Di Natale

giovedì, 2 dicembre 2021, 14:56

di michele masotti

Rush finale di un positivo girone di andata per la Lucchese che sabato, calcio d’inizio fissato per le 17:30, affronterà la Carrarese, entità indietro di due lunghezze, per quello che sarà il quarto derby stagionale per Coletta e compagni. Reduce dall’ottima dimostrazione di solidità sfornata a Pescara, la Pantera se la vedrà contro una compagine che non avrà sì più le ambizioni di grandeur dell’era targata Silvio Baldini ma rappresenta ugualmente un ostacolo insidioso. Senza Federico Papini ma con Shaka Eklu in più nel motore, il forte centrocampista ghanese è pronto a far di nuovo coppia assieme ad un Minala apparso in decisa crescita, Guido Pagliuca vivrà il suo primo confronto diretto in panchina con Totò Di Natale, uno dei più forti calciatori italiani degli ultimi quindici anni che sta provando ad intraprendere, con eguali soddisfazioni, la carriera da tecnico. Di fronte agli apuani, primi avversari di un trittico in salsa toscana completato da Pistoiese e Grosseto, la Lucchese potrà contare anche sul supporto del pubblico amico, sempre più in crescita sugli spalti, sia in casa che in trasferta, dopo la recente striscia di risultati positivi e del gioco mostrato dalla truppa rossonera.

In un derby che proporrà due team a specchio, entrambi utilizzano un 4-3-1-2, a fare la differenza potrebbe essere la verve offensiva dei padroni di casa; Fedato, Semprini, Belloni ed eventualmente Nanni hanno tutte le carte in regola per fabbricare apprensioni ad una retroguardia ballerina. Di contro ci sarà del super lavoro anche per il pacchetto arretrato della Pantera, chiamato a vedersela, a seconda di chi verrà schierato da Di Natale, con interpreti in grado di creare superiorità numerica. Il tutto, ovviamente, se verranno confermate le assenze di Infantino, Paloschi e Doumbia, le tre prime punte presenti nella rosa dei marmiferi.

Il bilancio dei 31 precedenti disputati al Porta Elisa parla di 18 successi dei locali, 10 pareggi e tre affermazioni degli ospiti, l’ultima delle quali risale all’otto maggio 2016, Serie C girone B. Carrarese che si impose per 5-4, Cavion, Vitiello e la tripletta di Herpen per i marmiferi, in un classico match da ultimo giorno di scuola. Per i rossoneri le reti portarono le firme di Pozzebon, Bragadin e la doppietta di Fanucchi. È datato 29 ottobre 2017, sempre Serie C ma girone A, il 3-2 a favore della squadra di Lopez. In una partita romanzesca la doppietta di Arrigoni e una magia di Fanucchi ribaltarono l’iniziale 0-2 ad opera di Andrei e Tavano. Alla prima stagione da capoallenatore, fatta eccezione per le tre giornate in coda all’ultimo campionato, Antonio Di Natale ha deciso di cambiare rotta rispetto a quella tracciata dal suo maestro Silvio Baldini. Nelle ultime giornata il tecnico campano ha trovato un assetto stabile che ha permesso ai gialloblù di galleggiare tra la zona playoff e una comoda posizione di metà classifica. Numeri alla mano, la Carrarese ha conquistato cinque dei venti punti totali lontano dalle mura amiche, segnando 19 reti ma incassandone 26, un numero che fa dei marmiferi la seconda difesa più battuta del girone assieme a Pontedera, Olbia, Montevarchi e Teramo. In vista del derby, Di Natale non sa ancora se potrà contare sugli attaccanti Doumbia, Infantino e Giannetti, ai box domenica scorsa per guai muscolari. La formazione, comunque, non dovrebbe discostarsi di molto da quella che ha rifilato un 4-0 al Teramo, adottando sempre un 4-3-1-2.

In porta spazio all’ex Piacenza, il cui cartellino è di proprietà del Frosinone, Thomas Vettorel. Sulle corsie laterali agiranno a destra Alessandro Semprini, prelevato in prestito dal Brescia, mentre sul lato opposto attenzione alla spinta di Imperiale, già autore di tre assist. Esperta la coppia di marcatori, formata da Antonio Marino (una vita spesa nella terza serie nazionale) e da Arensi Rota, con il baby Kalaj prima alternativa. In mezzo il perno è il capitano Andrea Luci, che rumors darebbero in procinto di tornare a vestire la maglia del Livorno alla riapertura del mercato dei professionisti. L’esperto mediano sarà scortato ai lati da due under, il classe 2001 scuola Udinese Thomas Battistella, giocatore bravo negli inserimenti, e il 2000 Matteo Figoli. L’ex Carpi Pasciuti e il talentuoso estone Tunjov sono le soluzioni a gara in corso. A Mazzarani spetterà il compito di innescare gli attaccanti Antonio Energe, pescato dalla Serie D campana e miglior realizzatore dei suoi con tre centri, e Gianluca D’Auria, ex di turno della sfida assieme, dalla parte opposta, a Panati. Il versiliese Elia Galligani, un passato nel settore giovanile della Pantera senza mai debuttare in prima squadra, rappresenta il jolly che Di Natale userà nella ripresa.

Lucchese-Carrarese sarà diretta da Andrea Calzavara di Varese, coadiuvato da Franceso Piccichè di Trapani e Mario Chichi di Palermo.