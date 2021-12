A.S. Lucchese



Derby a Pistoia per la Lucchese con lo spettro del Covid: Babbi titolare

domenica, 19 dicembre 2021, 17:44

di michele masotti

0-0

Pistoiese (3-5-2): Crespi, Sottini, Sabotic e Gennari; Mezzoni, Minardi, Romano, Castellano e Martina; Vano e Pinzauti A disposizione: Pozzi, Donini, Valiani, Stijepovic, Ricci, Tempesti, D’Antoni, Deratti, Pertica, Mal e UbaldiAllenatore: Giovanni Lopez

Lucchese (4-3-1-2): Coletta, Visconti, Bellich, Bachini e Corsinelli; Minala, Shaka Eklu e Frigerio; Fedato; Semprini e Babbi A disposizione: Plai, Cucchietti, Bensaja, Gibilterra, Picchi, Quirini, Nanni, Lovisa, Brandi e Baldan Allenatore: Riccardo Carbone (Guido Pagliuca in tribuna poiché squalificato)

Arbitro: Gauzolino di Torino (Assistenti Dell’Arciprete di Vasto e Spataro di Rossano)

Note: Calci d’angolo 0-1

Reduce da una mattinata movimentata dalla notizia del riscontro di tre casi di positività al Covid-19, il successivo giro di tamponi delle 13:30 ha scongiurato nuovi forfait, per la Lucchese è tempo del derby del “Melani” di Pistoia per l’ultimo impegno del girone di andata. Nella giornata che segna il debutto sulla panchina degli arancioni dell’ex Giovanni Lopez i rossoneri, seguiti da quasi 300 tifosi, propongono il consueto 4-3-1-2 sebbene debbano rinunciare agli squalificati Belloni e Nanni oltre che all’infortunato Papini. Il duttile Elia Visconti torna nel suo ruolo originale di terzino mancino, il ristabilito Shaka Eklu ritrova la maglia da titolare in mediana mentre in attacco, con Fedato che indossa i panni del rifinitore, chance dall’inizio per Babbi. Consueto 3-5-2 per la Pistoiese con le principali novità sintetizzabili nella panchina per capitan Ricci, a cui è stato preferito Sabotic, Minardi in luogo dello squalificato Santoro e l’opzione del doppio centravanti Vano-Pinzauti.

Dopo il fischio di Gauzolino, sono proprio i padroni di casa a partire meglio. Al 7’ un velenoso traversone di Mezzoni non trova alcuna correzione a centro area di qualche suo compagno di squadra.