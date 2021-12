A.S. Lucchese



Echi di Lucchese-Carrarese, Pagliuca: “Nulla da rimproverare ai ragazzi: la Carrarese è venuta solo per difendersi”

mercoledì, 15 dicembre 2021, 16:15

di michele masotti

Terzo pareggio consecutivo a porte inviolate per la Lucchese nel proseguo del derby contro la Carrarese, sospeso nell’intervallo dello scorso 4 dicembre a causa del diluvio che si scatenò sullo stadio rossonero. Punto che permette ai rossoneri di salire in graduatoria a quota 24, ossia in settima posizione, mentre gli apuani si portano a 22 restando nel limbo tra la zona playoff e quella playout, distante tre lunghezze. Al dirigente Bruno Russo e al tecnico Guido Pagliuca, che domenica assisterà al nuovo derby di Pistoia dalla tribuna a causa del rosso rimediato nella sfida al Grosseto, il compito di presentarsi davanti ai microfoni e taccuini dei colleghi.

“Lo 0-0 ritengo che sia il risultato più giusto, anche se rispetto a loro abbiamo costruito di più. Prendiamoci volentieri questo pareggio che ci permette di scalare qualche altra posizione in classifica.” – è la prima analisi di Russo.

“Abbiamo avuto un paio di ghiotte occasioni da gol con Fedato e Nanni. Bisogna essere consapevoli che non era semplice approcciare a questa partita poiché avevamo a disposizione solo un tempo. Difficile trovare varchi con nove giocatori sotto la linea della palla. Pensieri sul mercato? Ad ora onestamente la cosa non ci tocca visto che mancano ancora due partite prima della sosta. Dobbiamo fare il maggior numero di punti possibili in questa fine di 2021.”

Il popolare “Ruspa” traccia un primo bilancio su questo girone di andata che si sta avviando verso i titoli di coda. Non potevano mancare, infine, una battuta dedicata ai presunti sviluppi inerenti la vicenda legata alla ristrutturazione del Porta Elisa. “Abbiamo una bella e meritata posizione di classifica, amplificata dal dato che per l’ennesimo match non abbiamo incassato gol. Per quanto concerne la questione stadio, attendiamo novità dal Comune in modo da poter passare al livello successivo. Naturalmente presenteremo dei ulteriori documenti per continuare a coltivare il nostro sogno.”

Sulla stessa linea d’onda il commento alla partita di Guido Pagliuca, rimasto sempre in piedi nell’incoraggiare i suoi ragazzi durante l’arco della ripresa.

“Sapevamo di trovare una squadra chiusa per tutto il secondo tempo. Devo dire bravi ai ragazzi che non hanno incassato delle ripartenze visto che avevamo di fronte due clienti scomodi come Galligani e Doumbia.” – ha affermato il tecnico cecinese- “Pensavo fosse una partita più lottata, invece abbiamo dominato non facendo mai uscire la Carrarese dalla propria area di rigore, con gli apuani pronti sempre a raddoppiare. Resta un pizzico di rammarico poichè potevamo sfruttare almeno un’occasione. Manca un centravanti? Sono contento di Nanni, Babbi e tutti gli attaccanti a mia disposizione. Siamo contenti di quello che stiamo facendo; se ce lo avessero detto all’inizio del campionato di girare a 24-25 punti ci avremmo messo la firma. Abbiamo passato 150’ tra Grosseto ed oggi nella metà campo avversario, c’è il rammarico per non aver concretizzato le chance avute. È normale che non mi aspettavo una Carrarese così schiacciata bassa. Per questo motivo faccio i complimenti ai miei ragazzi e agli ospiti per essere riusciti a tornare con quel punto che volevano. Creiamo forse meno occasioni da gol poiché inconsciamente i punti iniziano a contare davvero tanto. A ciò va aggiunto anche il modo difendersi che adottano nei nostri confronti i ragazzi.” è il parere conclusivo di Pagliuca in merito alla sterilità offensiva dei rossoneri, a secco ormai da tre match a questa parte.