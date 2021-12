A.S. Lucchese



Grosseto, girone di andata all’insegna della sofferenza per i maremmani

giovedì, 9 dicembre 2021, 08:51

di michele masotti

Archiviati i primi farseschi 45’ del derby contro la Carrarese, la ripresa verrà disputata dalle ore 14:30 mercoledì 15 dicembre con i marmiferi in inferiorità numerica, il calendario proprio alla Lucchese un’altra sfida in salsa toscana. Domenica alle 17:30, infatti, salirà al Porta Elisa un Grosseto alla disperata ricerca di un risultato positivo per invertire il trend di una stagione che ricorda da vicino, per la china intrapresa, quella della Pantera edizione 2020-2021. I maremmani occupano la penultima piazza della graduatoria con 13 lunghezze, a -6 dalla salvezza diretta. Se sulla carta il pronostico appare scontato, in realtà l’incrocio con capitan Ciolli e compagni presenta diverse insidie, prima su tutte il fatto che la squadra di Magrini abbia vinto le uniche due partite, l’ultima due settimane fa a Siena, sempre fuori casa. Servirà l’ennesima prova di maturità di capitan Coletta e compagni per allungare la striscia positiva, arrivata a quattro partite utili, in vista del rush di fine 2021. Complessivamente negli ultimi otto match i rossoneri hanno perso soltanto, con allegate recriminazioni per l’arbitraggio del famigerato Luciani, in casa della capolista Reggiana.

Il club della famiglia Ceri, a cui va dato il merito di riproposto nel calcio professionistico il “grifone” una volta conclusa l’età dell’oro (vedi diversi campionati di B con l’apice toccato nella semifinale playoff per la Serie A nel 2008-2009 nda), era partito con l’obiettivo di ottenere la salvezza, ricalcando il modus operandi con cui era stata allestita la squadra dodici mesi fa. Come direttore sportivo era stato ingaggiato in estate dal Gubbio Stefano Giammaroli.

Il bilancio dei 21 precedenti disputati al Porta Elisa parla di 16 vittorie dei locali, tre pareggi e due blitz dei torelli maremmani, l’ultimo dei quali è lo 0-2 dello scorso campionato. Mvp in quel turno infrasettimanale fu Filippo Boccardi, autore di una doppietta. Risale al 3 novembre 2014, sempre Serie C girone B, il 2-1 con cui la Lucchese, allenata propria da Guido Pagliuca, ebbe la meglio grazie alle due reti di Ferretti. Valse solo per le statistiche la rete della bandiera firmata da Gioviu. Lontano dallo “Zecchini” la squadra di Magrini ha conquistato sette dei suoi tredici punti complessivi, incassando complessivamente 22 reti e segnandone solo undici, dato che fa dei torelli maremmani il peggior attacco del girone B. Artefice del doppio salto dall’Eccellenza alla Serie C, Lamberto Magrini dei titolari dell’ultimo brillante campionato, il Grosseto infatti si arrampicò fino al terzo turno dei playoff, ha perso il difensore Polidori, i centrocampisti Kraja e Sicurella e la seconda punta Elia Galligani. È proprio l’attacco, e qui tutti i sostenitori della Pantera sono autorizzati a compiere qualsiasi gesto scaramantico, il tallone d’Achille dei biancorossi. Motivo per cui a fine ottobre la società aveva nuovamente tesserato lo stesso Boccardi, 28 presenze e 7 gol nel precedente campionato.

Partito con un 4-3-1-2, identico modulo della Lucchese, nelle ultime due giornate Magrini ha virato su un 3-5-2. Detto che il centrocampista Fratini sarà l’unico ex di turno del derby e che il Grosseto non sa ancora se potrà recuperare gli infortunati De Silvestro, Dell’Agnello, Marigosu e Verduci, analizziamo il possibile undici anti-Lucchese. Tra i pali spazio al riconfermato Davide Barosi, alla terza stagione in biancorosso. Davanti al classe 2000 dovrebbero agire il capitano di lungo corso Andrea Ciolli, Giacomo Siniega, arrivato in prestito dall’Empoli, ed il recuperato Andrea Gorelli. Se Magrini non volesse rischiare subito l’ex Viareggio, ecco che il terzetto difensivo verrebbe completato da Matteo Salvi. Sulla corsia destra spazio ad Alessandro Raimo mentre dalla parte opposta particolare attenzione dovrà essere fatta alla spinta Francesco Semeraro, classe 2001 scuola Ascoli e già autore di quattro assist. In mezzo al campo dovrebbero essere sicuri di una maglia da titolari il croato Vrdoljak e Filippo Serena, ex difensore di Sampdoria, Inter e Fiorentina tra le altre. Si giocano il terzo posto il baby Artioli, Piccoli e Cretella, quest’ultimo uno dei tre migliori marcatori dei biancorossi con due reti. In attacco, dove saranno verosimilmente out i sopracitati Dell’Agnello e De Silvestro, Magrini potrebbero riproporre la coppia Moscati-Boccardi, un mix di forza fisica e velocità con Davide Arras, che Pagliuca conosce bene avendolo allenato nella passata stagione a Piancastagnaio, come prima opzione da utilizzare in corso d’opera.

Lucchese-Grosseto sarà diretta da Federico Fontani di Siena, coadiuvato dagli assistenti Piero Lattanzi di Milano e Nicola Tinello di Rovigo.