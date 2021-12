A.S. Lucchese



Lucchese-Imolese rinviata all’11 gennaio: otto positivi al Covid tra gli emiliani

mercoledì, 22 dicembre 2021, 17:18

di Michele Masotti

Chiusura di 2021 imprevista per la Lucchese, costretta rinviare il match odierno contro l’Imolese, il calcio d’inizio sarebbe stato previsto per le 18, a causa di ben otto positività riscontrate all’interno del gruppo squadra rossoblù. Già decisa la data del recupero: si giocherà martedì 11 gennaio 2022 alle 18. Covid, dunque, tornato prepotentemente a fare capolino anche nel mondo sportivo. Nell’immediata vigilia della trasferta di Pistoia, infatti, anche la Pantera aveva dovuto fare i conti con tre positività sorte all’interno del gruppo squadra.

La squadra di Pagliuca tornerà in campo sabato 8 gennaio 2022 nella difficile trasferta del “Manuzzi” di Cesena, con i bianconeri reduci dal pesante 4-1 incassato dal Gubbio. Di seguito riportiamo il comunicato redatto dalla Lega Pro che sancito il rinvio di questa gara valevole come primo turno del girone di ritorno. “La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto- dell’istanza presentata in data 22.12.2021 dalla società Imolese; - del provvedimento assunto dal Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna-Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola- Dipartimento di Sanità Pubblica, n. protocollo 0040866 pervenuto in data odierna, avente ad oggetto “Positività al Covid e isolamenti quarantenari Imolese Calcio 1919 con sede Imola (Bo); in dipendenza di quanto sopra dispone che la gara Lucchese-Imolese, in programma mercoledì 22 dicembre 2021, venga posticipata a martedì 11 gennaio 2022, Stadio Porta Elisa, Lucca, con inizio ore 18:00”