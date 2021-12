A.S. Lucchese



Lucchese, Pagliuca carica i suoi: “Contro la Carrarese sarà un derby impegnativo”

venerdì, 3 dicembre 2021, 16:43

di michele masotti

Alla vigilia del match interno contro la Carrarese, quarto derby stagionale per la truppa rossonera, torna a parlare, attraverso una nota dell’ufficio stampa del club, Guido Pagliuca in vista del terzultimo impegno del girone di andata. Forte dei due punti vantaggio, 22 contro i 20 dei marmiferi, la Lucchese dovrebbe affrontare i gialloblù con i dieci undicesimi della formazione uscita imbattuta da Pescara. L’unica novità sarà rappresentata dal rientro in mediana di Shaka Eklu al posto di uno tra Visconti e Frigerio. Tra le fila degli ospiti, in striscia positiva da tre turni, Di Natale ha recuperato sì Doumbia ma non sa ancora se potrà convocare l’esperta punta Giannetti. Non sarà della partita sicuramente il terzino sinistro Imperiale; per sostituirlo restano in ballottaggio Grassini e Rota.

“La settimana di allenamenti è stata intensa e impegnativa. I ragazzi con grande entusiasmo e la solita disponibilità si sono impegnati per mettermi in difficoltà nelle scelte, riuscendovi. Perdiamo per infortunio Papini, che si unisce alla lista degli indisponibili assieme a Ruggiero e Zanchetta.” – fa il punto della situazione il trainer cecinese- “Il nostro percorso di crescita deve proseguire giorno dopo giorno, con entusiasmo senza mai perdere di vista il nostro obiettivo. Fortemente consapevoli che ogni pallone, ogni azione, ogni secondo di questo campionato sarà importante.”

Sulla squadra allenata da Totò Di Natale, reduce da un sonoro 4-0 rifilato al malcapitato Teramo, Pagliuca spende parole importanti, consapevole sia del potenziale dei marmiferi che del valore, dimostrato sin dall’inizio del campionato, da capitan Coletta e compagni. “Con la Carrarese ci aspetta un derby impegnativo, contro una squadra che viene da una larga vittoria. Il campo con ogni probabilità, ma sarà comunque buono per giocare a calcio, consapevoli dei nostri mezzi e della crescita maturata negli ultimi incontri. Prepariamoci ad una partita combattuta. Umiltà e lavoro sono le parole che non dobbiamo mai dimenticare.” – ha fotografato così il condottiero il quarto derby stagionale per la Pantera.

Chiusura dedicata ai supporters rossoneri, encomiabili anche domenica scorsa quando in oltre cento sostennero la Lucchese nella lontana trasferta di Pescara. “Spendo come sempre una parola per i tifosi, accorsi in buon numero a Pescara e pronti a sostenere questi ragazzi che lo meritano e che sudano ogni giorno per il valore della maglia che indossano.” – ha precisato Pagliuca- “I nostri tifosi sono il nostro uomo in più e non tutte le squadre possono vantare un tale valore aggiunto. Lotteremo anche per loro e salutiamo l’amico Dollaro, che è sempre lì al suo posto.”