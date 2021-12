A.S. Lucchese



Lucchese, Pagliuca non si fida del Grosseto: “Sarà una partita impegnativa”

venerdì, 10 dicembre 2021, 17:41

di michele masotti

Nel giro di una manciata di mesi le posizioni di classifica di Lucchese e Grosseto si sono diametralmente capovolte. Se nella stagione 2020-2021 i rossoneri, come ben noto, si barcamenavano nella zona rossa mentre i maremmani prendevano lo slancio fino a giungere al terzo turno dei playoff, attualmente è la squadra di Lamberto Magrini a stazionare al penultimo posto. Il derby di domenica, calcio d’inizio programmato alle 17:30, nasconde alcune trappole che capitan Coletta e compagni dovranno essere bravi a disinnescare. Nelle dichiarazioni diffuse dall’ufficio stampa rossonero, Guido Pagliuca ha invitato i suoi ragazzi a stare sull’attenti, nel primo dei tre derby, compresi anche i secondi 45’ da terminare contro la Carrarese mercoledì 15 dicembre, che concluderanno la prima parte di stagione, che resta positiva, della truppa rossonera.

“A partire da domenica, affronteremo quattro partite in dieci giorni, di cui tre derby. Un impegno fisico e mentale notevole, che richiede massima concentrazione da parte nostra. Ora più che mai il gruppo, che ha sempre rappresentato la nostra forza, il nostro valore aggiunto, sarà importante.”- è il pensiero di Guido Pagliuca- “Tutti i ragazzi mi hanno dimostrato di poter riporre la massima fiducia in loro, allenandosi sempre con grande entusiasmo, dedizione e sacrificandosi per questa maglia anche nel quotidiano, nei dettagli e con il lavoro costante. Posso contare su ognuno di loro.”

In questo penultimo turno del girone d’andata, i rossoneri dovranno fare i conti, forse, con almeno due assenze di un certo calibro. “Con il Grosseto avremo Papini e dobbiamo ancora valutare le condizioni di Shaka Mawuli, che ha riportato un fastidio muscolare in settimana.”- fa il punto sulla situazione dell’infermeria rossonera il trainer cecinese- “ Sono certo che sarà una gara impegnativa, in cui a fare la differenza saranno la gestione dei diversi momenti della partita e soprattutto l’intensità. Questo è uno degli aspetti su cui abbiamo maggiormente lavorato, in campo e nello spogliatoio. Sappiamo che gli obiettivi personali passano dal raggiungimento di quelli di squadra e lavoriamo per ottenere, passo dopo passo, battaglia dopo battaglia, quello che è il nostro traguardo.”

Come di consueto, non poteva mancare un sincero ringraziamento ai tifosi, sempre più numerosi a sostegno di questa convincente Lucchese. “Tre delle prossime quattro gare si disputeranno al Porta Elisa, di fronte al nostro pubblico, che mi aspetto caloroso come di consueto e sempre più numeroso, per sostenere e spingere questi ragazzi e questa maglia. Sarà presente anche Dollaro e noi lo sappiamo.” – ha così chiosato Guido Pagliuca.

Attesa una buona cornice di pubblico per il quinto derby stagionale della Pantera; in tal senso anche buone condizioni meteo, date in netto miglioramento nella giornata di domenica, fornirebbero una grossa mano.