A.S. Lucchese



Lucchese, Pagliuca traccia il bilancio di fine 2021: “Orgogliosi di quanto fatto ma siamo solo a metà del nostro cammino”

giovedì, 30 dicembre 2021, 16:12

di michele masotti

In casa Lucchese il penultimo giorno del 2021 significa tempo di bilanci relativi ad un girone di andata affrontato in ritardo rispetto al resto della compagnia, i rossoneri hanno iniziato a costruire la squadra a partire dalla prima metà dello scorso mese di agosto, e chiuso in un crescendo rossiniano. Reduce dall’allenamento mattutino tenutosi sul sintetico di Porcari, Guido Pagliuca ha speso parole d’elogio per quanto fatto da capitan Coletta e compagni invitando, al tempo stesso, a non abbassare la guardia poiché il campionato ha appena toccato il giro di boa.

“Siamo contenti di come stanno andando le cose, ma siamo soltanto a metà del nostro cammino. La squadra sta crescendo in maniera costante, merito di un gruppo splendido.” – ha così esordito l’allenatore classe 1976- “Tutti i nostri giovani stanno progredendo; alla luce ciò, posso dire tranquillamente di contare su 20 titolari. È normale che qualche punto per strada, specialmente all’inizio, l’abbiamo perso come contro il Cesena (1-2 per i romagnoli), il pareggio a Fermo e il 2-2 interno subito dal Teramo. Tutto questo rientra in un naturale percorso di miglioramento. Nell’ultimo periodo invece abbiamo raccolto il giusto. Il mio unico pensiero è che ci dobbiamo adattare al momento, senza piangersi addosso. Dispiaciuto per il rinvio del match interno contro l’Imolese? Difficile dirlo onestamente, anche se per noi sarebbe stato il quarto impegno in una manciata di giorni.”

Gennaio è anche il mese del calciomercato invernale. La rosa della Lucchese è sì ampia e valida ma i dirigenti, con in testa il direttore sportivo Daniele Deoma, sanno benissimo in quale maniera operare per limare quei difetti emersi, soprattutto una certa difficoltà a trovare la via della rete, nel girone di andata.

“Deoma, la società ed io abbiamo le idee chiare su dove intervenire.” – avverte Pagliuca- “Penso che sia normale che qualche ragazzo che abbiamo trovato fin qui poco spazio possa avere l’ambizione di trovare altre soluzioni. Abbiamo chiari tre movimenti mirati in entrata che vogliamo fare. I giocatori che la società individuerà dovranno essere funzionali al gruppo sia a livello tattico che specialmente dal punto di vista morale. Anche oggi, tanto per fare un esempio, i ragazzi svolgeranno una doppia sessione di allenamento. Personalmente mi piace legare con i giocatori e stare bene assieme a loro. Per i buoni risultati ottenuti ritengo che sia stata determinante anche la compattezza creatasi tra società, giocatori e tifoseria.”

Oltre alla sua proverbiale sapienza tattica, in pochi tecnici preparano bene le partite obiettivamente come Pagliuca, il condottiero della Pantera ha tre le sue doti principali quella di creare una certa empatia con i suoi calciatori. Sicuramente la Lucchese versione 2021-2022 è uno degli organici maggiormente affiatati di quelli guidati da Pagliuca. “Questo è un grande gruppo però penso che una persona come il sottoscritto debba voler bene, sotto tutti i punti di vista, ai suoi giocatori.” – ha dichiarato il trainer rossonero- “Naturalmente quando ho trovato una rosa così tutto è più semplice: prima, da giovane, mi sentivo più allenatore ora, invece, sono più vicino ai calciatori. Per quanto concerne il mercato, abbiamo in testa 5-6 profili (esperti per la Serie C nda) per ogni ruolo, che siano funzionali al nostro modo di giocare.”

Al ritorno su una panchina professionistica dopo sette anni, Guido Pagliuca ha analizzato la qualità proposta dalle partecipanti a questo girone B, mai come quest’anno una sorta di B2. “Livello si è alzato moltissimo rispetto al girone settentrionale della passata stagione; le prime contro le ultime devono faticare molto, quando ci riescono, per vincere.” – ha affermato il tecnico della Lucchese- “La maggior parte delle squadre in questo mercato invernale si rafforzeranno, quindi sarà ancora più difficile ottenere punti. Quando c’è stata la svolta del nostro campionato? Non parlerei di un momento chiave. Più che essere mutato il nostro atteggiamento, credo che l’essere riusciti a trovare una certa solidità difensiva sia stato un altro step del nostro percorso di crescita. Dovremo essere bravi a lavorare serenamente nell’ottica di un costante miglioramento. Mi sembra che sia evidente a tutti quanto sia difficile vincere le partite in un torneo livellato verso l’alto.”

L’ottima posizione di classifica non distoglie lo sguardo del tecnico cecinese sull’obiettivo primariostabilito dal club, ovvero la permanenza in Serie C.

“41 punti dovrebbero bastare per la quota salvezza.” – è il pensiero di Guido Pagliuca, tecnico di una squadra che, al di là di qualsiasi tipo di scaramanzia, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per salire sul treno che porta ai playoff- “Sarebbe bello poter far sì che tutti i nostri ragazzi possano continuare nel loro cammino di crescita. Non è giusto indicare quale dei nostri under abbia compiuto i più significativi passi in avanti. Mi piacerebbe molto aprire un ciclo con la Lucchese; questa formazione ha uno zoccolo duro che potrebbe dare la possibilità di crescere sotto tutti punti di vista; dallo staff, alla società fino alla graduatoria. Faccio gli auguri di buon 2022 a tutti coloro che ruotano al mondo della Pantera, in particolare ai nostri splendidi tifosi che ci supportano in ogni partita.”

Appuntamento sabato 8 gennaio, calcio d’inizio alle 14:30, al “Manuzzi” (ora ribattezzato Orogel Stadium in nome del dio danaro nda) di Cesena per il primo impegno del 2022 di una Lucchese che vuole continuare a stupire.

