Lucchese pari a Grosseto, espulso Pagliuca

venerdì, 10 dicembre 2021, 17:41

Il derby di domenica, calcio d’inizio programmato alle 17:30, nasconde alcune trappole che capitan Coletta e compagni dovranno essere bravi a disinnescare

giovedì, 9 dicembre 2021, 08:51

Archiviati i primi farseschi 45’ del derby contro la Carrarese, la ripresa verrà disputata dalle ore 14:30 mercoledì 15 dicembre con i marmiferi in inferiorità numerica, il calendario proprio alla Lucchese un’altra sfida in salsa toscana

sabato, 4 dicembre 2021, 17:47

Nel derby tra Lucchese e Carrarese ad uscire vincitore è stato Giove Pluvio; la forte pioggia abbattutasi incessantemente nel pomeriggio ha fatto sì che il direttore di gara Calzavara la sospendesse a fine primo tempo

venerdì, 3 dicembre 2021, 16:43

Alla vigilia del match interno contro la Carrarese, quarto derby stagionale per la truppa rossonera, torna a parlare, attraverso una nota dell’ufficio stampa del club, Guido Pagliuca in vista del terzultimo impegno del girone di andata

giovedì, 2 dicembre 2021, 14:56

Rush finale di un positivo girone di andata per la Lucchese che sabato, calcio d’inizio fissato per le 17:30, affronterà la Carrarese, entità indietro di due lunghezze, per quello che sarà il quarto derby stagionale per Coletta e compagni

martedì, 30 novembre 2021, 15:50

Saranno Tony Carruezzo e Nazzareno Tarantino, due degli ospiti speciali che interverranno giovedì prossimo 2 dicembre a Borgo a Mozzano alla presentazione del libro del giornalista Paolo Bottari “L’Oro di Lucca”, dedicato alla storia dello sport lucchese