Morto Mauro Isetto ex allenatore e preparatore dei portieri della Lucchese

lunedì, 27 dicembre 2021, 20:07

E' morto Mauro Isetto, ex allenatore e preparatore dei portieri della Lucchese ai tempi di Piero Braglia nel 2007, ultimo anno della sciagurata gestione di Fouzi Hadj. Nato a Montevarchi, era un uomo dal carattere mite senza dubbio l'opposto del burbero Pierino Braglia.

In quell'anno ricordiamo benissimo come, purtroppo, andarono le cose, ma di Isetto conserveremo sempre il sorriso che sapeva regalare in tutte le situazioni, a partire da quando la squadra andò in ritiro a Pievepelago. Visto il carattere burrascoso di Piero Braglia, diverse volte lo sostituì in panchina nel dirigere i rossoneri. Tra i due, ricordiamo, c'era un rapporto di amicizia e collaborazione straordinario, si completavano a vicenda.

Il sito del comune di Montevarchi lo ha voluto ricordare con queste parole:

E' scomparso Mauro Isetto, grande portiere dell'Aquila Calcio Montevarchi negli anni '70, poi allenatore e preparatore di intere generazioni di giovani portieri.



Mauro Isetto, montevarchino doc, era figlio del grande Ivo ex giocatore di serie A e capitano dell’ Aquila del dopoguerra.



Mauro era anche una persona da sempre innamorata della sua Montevarchi e dell'intero Valdarno, un vero professionista del mondo del calcio, ancorato a valori antichi e profondi.



Giocò fra i pali di una delle Sambenedettese più forti di ogni tempo, quella allenata da Marino Bergamasco e, ovviamente, è stato a guardia della rete del Montevarchi degli anni 70.



E’ stato anche allenatore in seconda e preparatore dei portieri del club rossoblù.



Da ricordare la stagione di Piero Braglia, culminata, nella stagione 1994-95, nella memorabile vittoria di campionato in C2. E con il tecnico grossetano ha avuto anche, fra le tante esperienze, come quella nella Sangiovannese in due distinte occasioni, ma anche a Pisa e in altre parti d'Italia.



L'amministrazione comunale di Montevarchi esprime profondo cordoglio per la morte di Mauro Isetto e si unisce al dolore della famiglia a cui esprime le più sentite condoglianze.