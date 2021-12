A.S. Lucchese



Pagliuca presenta così Pistoiese-Lucchese: “Una battaglia da preparare nei minimi dettagli”

venerdì, 17 dicembre 2021, 16:44

Reduce da tre 0-0 consecutivi, che hanno comunque fatto a salire a quota sei partite in cui capitan Coletta non ha incassato reti, la Lucchese si accinge a disputare il derby di Pistoia, ultima tappa del positivo girone di andata giocato dalla Pantera, contro un’avversaria affamata di punti in ottica salvezza.

“Garra” che non mancherà neppure ai rossoneri, chiamati a dare continuità alla lunga striscia positiva e, se possibile, interrompere il digiuno da gol. Proprio il reparto offensivo, ad oggi il terzo peggior del girone B, rappresenta quel piccolo neo che dovrà essere cancellato nel mercato di gennaio per migliorare ulteriormente la già lusinghiera classifica.

“Ci avviciniamo senza sosta al terzo impegno in sette giorni. Una partita difficile, un derby importante, una battaglia da preparare nei minimi dettagli, come sempre.” – è il messaggio lanciato da Guido Pagliuca- “Sono contento del percorso dei ragazzi fino ad ora e dell’equilibrio raggiunto. Questo è merito di tutti i giocatori, anche di coloro che giocano meno. È fondamentale però non abbassare mai la guardia. In questo campionato le insidie sono sempre dietro l’angolo e niente può essere lasciato al caso.”

Il condottiero della Pantera, imbattuta da sei turni, ha compiuto il punto della situazione sia sugli assenti che sugli acciaccati, focalizzando l’attenzione sul fatto che già mercoledì 22 dicembre i rossoneri scenderanno di nuovo in campo. Possibile, quindi, una gestione più oculata delle energie di alcuni titolari che hanno fin qui tirato la carretta.

“Domenica dovremo fare a meno di Belloni e Nannini squalificati, ma in entrambi i reparti posso contare su giocatori che stimo molto. A centrocampo dobbiamo valutare le condizioni di Shaka, che mercoledì era a disposizione ma che abbiamo preferito non rischiare.”- ha rivelato il trainer cecinese- “Visti gli impegni molto ravvicinati è logico pensare ad una rotazione degli interpreti e la mia fortuna e quella dello staff risiede proprio nel poter contare su un gruppo unito e di massima fiducia, in cui ognuno riesce a dare il proprio contributo quotidianamente.”

Chiusura finale dedicata, come di consueto, con un pensiero rivolti ai sostenitori rossoneri. Si preannuncia per domenica sera, calcio d’inizio alle 17:30, un discreto nel settore del “Melani” riservato agli ospiti.

“L’ultimo derby di questo girone di andata si gioca in trasferta, dove spesso abbiamo la percezione di giocare tra le mura amiche grazie al nostro tifo, che mi aspetto numeroso anche a Pistoia”. – ha così chiosato Guido Pagliuca.

Michele Masotti