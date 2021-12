A.S. Lucchese



Pistoiese, l'operazione riscossa passa dall'ex Giovanni Lopez

venerdì, 17 dicembre 2021, 18:14

di michele masotti

Penultima fatica di un 2021 che si sta concludendo in maniera egregia per la Lucchese attesa domenica, calcio d'inizio alle 17.30 al "Melani", dal derby esterno di Pistoia contro l'amico ritrovato Giovanni Lopez, per tre occasioni trainer della Pantera. La sfida alla penultima della classe, ferma a quota 14 appaiata al Grosseto e a -2 dal fanalino di coda Viterbese, rappresenta un ostacolo da non sottovalutare. Al di là dell'aspetto psicologico che può scatenare un cambio di allenatore, la Pantera dovrà fare a meno degli squalificati Nannini e Belloni oltre che di Guido Pagliuca, appiedato anch'egli per un turno dal giudice sportivo. Ultimo impegno del girone di andata, mercoledì 22 dicembre la visita al Porta Elisa dell'Imolese aprirà quello di ritorno, che i rossoneri affronteranno con uno Shaka Eklu che dovrebbe ritrovare il suo posto in mediana. Alla luce del perdurare dell'assenza di Papini, molto probabilmente toccherà al multitasking Elia Visconti scalare sulla linea dei difensori come quarto di sinistra.

Accomunate da una rovinosa retrocessione e dall'essere state ripescata a metà dello scorso agosto, Pistoiese e Lucchese stanno vivendo due campionati diametralmente opposti. Se il club rossonero ha allestito una squadra di buon lignaggio tecnico, gli arancioni stanno percorrendo una china decisamente più pericolosa. Il nuovo direttore sportivo Stefano Stefanelli, ex attaccante degli arancioni una decina di anni fa, in estate aveva puntato su David Sassarini per la ricostruzione ma l'esperienza del tecnico ex Gozzano e Venezia non ha portato i frutti sperati come testimoniato dall'anemica posizione di classifica. Rispetto alla passata stagione sono stati riconfermati soltanto tre elementi: si tratta dei centrocampisti Francesco Valiani, Pietro Tempesti e Raoul Mal.

Il bilancio dei 33 precedenti andati in scena al "Marcello Melani" racconta di 16 successi arancioni, 11 pareggi e sei blitz rossoneri, l'ultimo dei quali è datato 23 settembre 2018, Serie C girone A. La squadra di Favarin si impose per 4-2 grazie alla doppietta di capitan Bortolussi, al rasoterra di Strechie e all'incornata di Sorrentino che ribaltarono il momentaneo 2-1 firmato dall'ex Fanucchi e Latte Latth. Risale allo scorso campionato, invece, il 2-0 con cui i locali ottennero l'intera posta in palio per effetto dei gol di Chinellato e Valiani. Numeri alla mano, per la Pistoiese otto dei 14 punti complessivi sono arrivati nei match interni. I 14 gol segnati fanno di capitan Valiani e compagni il secondo peggior attacco del girone, stessa scomoda posizione anche per quanto concernono quelli incassati, 29.

Il già citato Giovanni Lopez da una parte ed il duo Picchi-Baldan dall'altra sono gli ex di quest'ultimo turno del girone di andata. Il tecnico romano, in attesa di quei rinforzi promessigli dal presidente Ferrari, non si discosterà dal 3-5-2 che, oltre ad essere il suo modulo prediletto, è stato fin qui utilizzato dagli arancioni sotto la gestione Sassarini. L'unica assenza tra le fila dei locali sarà quella del centrocampista Salvatore Santoro, appiedato per un turno dal giudice sportivo dopo essere incappato nella quinta ammonizione stagionale. In porta spazio al classe 2001 Gian Marco Crespi, arrivato in prestito dal Crotone. L'ex Carrarese e Cesena Ricci, Gennari (difensore abile nel gioco aereo) e il baby scuola Inter Sottini, dato in vantaggio nel ballottaggio con Sabotic, formeranno il pacchetto arretrato. Sulla fascia mancina agirà il classe 2000 Alessandro Martina, lo scorso anno in forza al Siena, mentre sul lato opposto la scelta dovrebbe ricadere su Francesco Mezzoni. Il playmaker davanti alla difesa sarà Antonio Romano, arrivato in estate dalla Turris, coadiuvato ai lati da Fabio Castellano e Minardi, probabilmente preferito al più offensivo Raoul Mal per sostituire Santoro. In attacco Lopez potrebbe essere tentato dal proporre inizialmente una soluzione con il doppio centravanti, ossia Pinzauti a supporto del possente Michele Vano, miglior marcatore dei suoi con quattro centri. Dalla panchina le prime alternative rispondono ai nomi dell'intramontabile Francesco Valiani (41 anni e non sentirli) e del montenegrino Stijepovic.

Pistoiese-Lucchese sarà diretta da Simone Gauzolino di Torino, coadiuvato dagli assistenti Dell'Arciprete di Vasto e Spataro di Rossano.