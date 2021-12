A.S. Lucchese



Vigilia di Lucchese-Imolese, le parole di Pagliuca: "Mantenere alta la concentrazione"

martedì, 21 dicembre 2021, 20:11

di michele masotti

Scongiurata la presenza di nuove positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra, l'odierno giro mattutino di tamponi ha evitato brutte sorprese in tal senso, la Lucchese è pronta ad affrontare l'ultima fatica di questo 2021 che risponde al nome di Imolese. Partiti bene, i rossoblù stanno vivendo una conclamata crisi sul piano dei risultati, la vittoria manca da otto turni, alla quale va unito il -2 di penalità che ha fatto piombare la squadra di Fontana, espulso domenica scorsa, nel vorticosa zona playout. Le buone individualità non mancano tra le fila degli ospiti, su tutti l'esperto Turchetta e il giovane difensore con il vizio del gol Matteo Angeli, ma il match si presenta decisamente alla portata della Lucchese, ottava della classe forte dei suoi 25 punti. Privo dei tre elementi positivi al Covid-19, Guido Pagliuca potrà contare su Nannini e Belloni, tornati a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica.

"Mantenere alta la concentrazione per questo ultimo impegno dell'anno è importantissimo. Il girone di andata è terminato e, nonostante il rammarico per qualche punto lasciato sulla strada, sono molto soddisfatto dei ragazzi, della loro crescita e soprattutto del loro impegno, che è sempre stato costante." – è il pensiero di Guido Pagliuca- "La consapevolezza raggiunta è merito di ogni singolo giocatore, della loro dedizione e dello staff che mi affianca ogni giorno con professionalità assoluta. Ma non è ancora tempo di bilanci."

Sui prossimi avversari di capitan Coletta e compagni il trainer cecinese, ex di questa sfida, ha le idee chiare su quale confronto attenderà la Pantera. "Contro l'Imolese mi aspetto una partita dura e difficile, la quarta in dieci giorni per noi, in cui sarà fondamentale mantenere alti ritmo e intensità in tutti i 90 minuti." – ha proseguito Pagliuca- "Rispetto a Pistoia ritroviamo Nannini e Belloni, ma dobbiamo nuovamente rinunciare ai ragazzi che purtroppo sono risultati positivi nel test di sabato scorso."

Chiusura dedicata al continuo apporto che i sostenitori rossonero infondono alla Lucchese. "Vogliamo salutare il nostro pubblico che anche a Pistoia è stato grande a supportandoci costantemente. I ragazzi lo meritano, per l'impegno che dimostrano ogni giorno e per il grande valore che danno alla maglia rossonera. Sarà presente anche Dollaro e tutti noi sappiamo cosa rappresenta lui per noi."

Lucchese-Imolese sarà diretta da Andrea Ancora di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Antonino Junior Palla di Catania e Mario Pinna di Oristano.