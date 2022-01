A.S. Lucchese



Anche per la Lucchese è arrivato il momento della terza dose del vaccino Covid

lunedì, 10 gennaio 2022, 18:33

di Nicola Martini

Anche per la Lucchese è arrivato il momento della terza dose del vaccino Covid. Questo pomeriggio, i giocatori della prima squadra e della formazione femminile hanno ricevuto la terza dose, assieme ai dirigenti e collaboratori della società, nell'edificio A della Cittadella della Salute "Campo di Marte". Dove di consueto si svolgono i vaccini per i bambini si sono presentati anche i giocatori rossoneri, che hanno regalato qualche sorriso in più ai piccolini in attesa di ricevere il vaccino.

Tutto questo è stato possibile, dopo che il responsabile sanitario Adolfo Tambellini aveva preso contatto con il dottor Luigi Rossi, direttore di Zona Distretto Piana di Lucca Luigi Rossi, che ha subito definito l'iniziativa come "un'ottima occasione per sensibilizzare ulteriormente la popolazione ed in particolare gli Under 30, dando il giusto valore ai sacrifici che l'intera comunità ha compiuto negli ultimi due anni".

Soddisfazione naturalmente anche da parte dello storico medico sociale della Lucchese Adolfo Tambellini, che si è fortemente prodigato affinché la collaborazione con la Asl producesse questo nuovo ed importante risultato.

"E' fondamentale continuare a sensibilizzare i cittadini su questo tema – ha concluso il direttore generale Mario Santoro -. E per i nostri tesserati questa iniziativa rappresenta un privilegio e un'occasione per poter proseguire la stagione calcistica con rinnovata serenità".

Intanto sul fronte stadio qualcosa continua a muoversi anche se a piccoli passi. La Lucchese questa mattina ha protocollato le integrazioni volontarie per il proseguo del progetto. Adesso ci sarà ancora una volta da aspettare.