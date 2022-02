A.S. Lucchese



Concluso il calciomercato invernale: in rossonero arrivato dalla Vibonese Giorgio Tumbarelli

martedì, 1 febbraio 2022, 08:31

di nicola martini

Finalmente si è concluso il calciomercato invernale. Nell'ultimo giorno di trattative la Lucchese ha ceduto con la formula del prestito secco il centrocampista Nicholas Bensaja, che nelle ultime gare aveva trovato poco spazio, ma che domenica scorsa, entrato nel secondo tempo, contro l'Ancona Matelica aveva fatto una buona prestazione, sfiorando anche il gol. In rossonero è però arrivato dalla Vibonese Giorgio Tumbarelli anche lui centrocampista classe '96.

Un giocatore sicuramente d'esperienza che vanta oltre cento presenze nel girone C della Lega Pro negli ultimi anni con Cavese e Vibonese. Sarà legato ai rossoneri fino a giugno 2023. E' passato invece alla Vibonese Matteo Panati, anche lui in prestito fino alla fine del campionato. Nei giorni scorsi erano arrivati alla corte di Guido Pagliuca il mediano Riccardo Collodel e l'attaccante Leonardo Ubaldi.

Collodel, che ha già giocato due gare con la maglia rossonera ha positivamente impressionato i tifosi della Pantera, soprattutto nel match casalingo contro l'Ancona dove in mezzo al campo si è messo in mostra per la sua forza fisica, ma non solo ed ha regalato una buona prestazione. Ma dal ragazzo tutti si aspettavamo di vedere buone cose, anche per il suo trascorso in categoria. Chi invece al momento ha trovato poco spazio è l'ex attaccante della Pisotiese Ubaldi, che ha fatto la sua prima apparizione con la maglia diciannove in uno spezzone di gara contro l'Olbia.

Da non dimenticare la cessione al Sudtirol di Shaka Mawuli, che in città aveva creato parecchi malumori, soprattutto perché il giocatore ganese è stato uno dei migliori della squadra di Pagliuca. La sua cessione a titolo definitivo, ha portato nelle casse rossonere denari freschi. Al momento però il giocatore non ha trovato molto spazio ed è partito dalla panchina, ma la concorrenza nella formazione altoatesina è molto lata.