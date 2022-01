A.S. Lucchese



Rossoneri sconfitti in terra sarda

domenica, 23 gennaio 2022, 14:55

di nicola martini

1 - 0

OLBIA (3-4-1-2): Ciocci; Brignani, Boccia e Travaglini; Simone Pinna (70' Emerson), Lella (70' Chierico), La Rosa e Pisano (70' Arboleda); Biancu; Ragatzu e Udoh. A disposizione: Van Der Want, Barone, Lapia, Giandonato, Sanna e Mancini. Allenatore: Max Canzi

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Corsinelli, Baldan, Bachini e Nannini; Frigerio (82' Bensaja), Minala (67' Collodel) e Brandi (54' Fedato); Visconti (68' Ubaldi); Semprini e Nanni (82' Babbi). A disposizione: Plai, Cucchietti, Bensaja, Gibilterra, Bellich, Quirini, Ruggiero e Belloni. Allenatore: Guido Pagliuca.

Arbitro: William Villa di Rimini. (Assistenti Pietro Pascali di Bologna e Francesco Arena di Roma 1).

Rete: 50' Ragatzu.

Note: Angoli 4 a 5. Ammonite Brandi, Arboleda e La Rosa. Recupero 0' pt e 5' st.

Arriva la prima sconfitta del nuovo anno per la Lucchese, che dopo il rocambolesco pareggio di martedì scorso in casa contro l'Imolese, terminato 3 a 3 tornava in campo per affrontare l'Olbia.

Mister Pagliuca conferma il consueto 4-3-1-2 cambiando però qualche pedina. Acciaccati Bellich e Belloni che vanno in panchina insieme a Fedato apparso un po' sottotono nell'ultima gara, spazio dal primo minuto a Visconti e Nanni. Inutile dire che conquistare tre punti in uno scontro diretto, sarebbe molto importante sia per la classifica, ma anche per il morale visto che il successo in casa rossonera manca dal 21 novembre scorso.

La Lucchese parte più aggressiva e al 5' va vicina al vantaggio con Corsinelli su punizione, ma la sua conclusione termina alta di poco sopra la traversa. L'Olbia prova ad impostare la propria manovra e ci prova con Pisano, ma la sfera non inquadra lo specchio della porta. All'11 Nanni prova ad anticipare Ciocci in uscita, ma la palla termina di poco fuori. I padroni di casa prendono coraggio e al 17' fanno correre un brivido a Coletta con il destro di Ragatzu, che finisce fuori. Il primo tempo scivola via senza altre grandi emozioni e si va al riposo sul punteggio di 0 a 0.

Riparte con più coraggio l'Olbia che passa subito in vantaggio con una bella azione finalizzata da Ragatzu, che porta avanti la sua formazione. Pagliuca prova subito a recuperare la gara e manda dentro Fedato al posto di Brandi. La Lucchese prova ad uscire fuori dal guscio con un colpo di testa di Nannini, che però trova il portiere che devia sopra la traversa.

Al 30' la traversa salva la Lucchese dalla seconda rete, questa volta la conclusione di Chierico, appena entrato, si stampa sul legno. Allo scadere ci prova anche Collodel con un tiro da fuori, ma la palla va a lato.

E arriva così questa sconfitta di misura per i rossoneri che non sono riusciti a concretizzare le occasioni avute nel primo tempo e nonostante un finale alla'arrembaggio devono tornare dalla Sardegna con zero punti.