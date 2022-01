A.S. Lucchese



Il Covid rivoluziona il campionato di Lega Pro: la Lucchese torna in campo il 18 gennaio

venerdì, 7 gennaio 2022, 18:59

Il Covid rivoluziona ancora una volta il campionato di Lega Pro. Nela giornata odierna, la Lega Pro con un comunicato ha aggiornato le nuove date ed i nuovi orari delle gare fino alla decima giornata.

La Lucchese dopo il rinvio della prima gara del girone d'andata mercoledì 22 dicembre per i casi di positività all'interno della formazione dell'Imolese, tornerà di nuovo in campo martedì 18 gennaio alle 18, per recuperare proprio il match contro i romagnoli.

Ma le novità non sono finite. La Lega aveva già previsto lo slittamento della seconda giornata prevista per sabato 7 a martedì 2 febbraio, quando i rossoneri andranno all'Orogel Stadium Dino Manuzzi contro il Cesena dell'ex Bortolussi.

Anche la terza gara del girone di ritorno contro la Virtus Entella è stata posticipata a giovedì 24 febbraio alle 21. Dopo tutti questi posticipi per i quali servirà un tacquino per prendere nota, il torneo dovrebbe ritornare regolare, per modo di dire, sabato 22 gennaio con la trasferta di Olbia, con fischio d'inizio alle 14,30. Regolari tutti gli altri match delle giornate successive con Lucchese – Ancona Matelica domenica 30 gennaio alle 14,30, Teramo – Lucchese domenica 6 febbraio alle 14,30, Lucchese – Modena domenica 13 febbraio alle 17,30, di nuovo turno infrasettimanale mercoledì 16 febbraio con la lunga trasferta a Pesaro alle 21. Mentre il derby contro il Pontedera al Porta Elisa si disputerà domenica 20 febbraio alle 17,30, infine Lucchese – Fermana si terrà domenica 27 febbraio alle 14,30. Se da una parte gli orari sorridono ai tifosi rossoneri, che finalmente vedranno giocare diverse gare alle 14,30, evitanto così il freddo del rigigo inverno che sembra essere arrivato con il primo ciclone d'inizio anno, da un lato in tanti saranno costretti a rinunciare per motivi di lavoro. Dopo la riduzione della capienza saranno proprio i turni infrasettimanali e gli orari non sempre favorevoli a far calare ulteriormente le presenze. Intanto la Lucchese ha ripreso la preparazione in vista dell'appuntamento di mercoledì 18 contro l'Imolese al Porta Elisa. Per il momento il giro dei tamponi effettuati alla ripresa degli allenamenti non ha evidenziato nessin caso di postività nel gruppo squadra e nello staff tecnico. Sul fronte mercato ancora nessuna novità né in arrivo né in uscita. Shaka Mawuli Eklu è stato avvicinato nelle ultime ore alla formazione del Su Tirol, formazione di Lega Pro che milita nel girone A. Da capire se l'affare andrà in porto, anche perché il giocatore ghanese è stato uno dei più positivi dell'anno appena concluso.