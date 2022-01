A.S. Lucchese



Joseph Portelli ad un passo dall'acquisto della Lucchese?

venerdì, 14 gennaio 2022, 11:51

di Nicola Martini

La notizia imperversa sui social già da quale ora ed inevitabilmente sta suscitando tanti commenti e anche quale preoccupazione. La Lucchese sembra vicino al cambio di proprietà. Nelle ultime ore infatti, come un fulmine a ciel sereno, si è fatta insistente la voce che l'imprenditore maltese Joseph Portelli sia interessato a rilevare la società rossonera.

Portelli è già presidente dal 5 marzo 2021 dell'Hamrun Spartans, che lo scorso anno ha vinto il campionato di massima divisione, conclusosi anticipatamente per il Covid. Oltre al calcio Portelli è proprietario della società J Portelli Projects con sede a Malta che si occupa di vendita ed acquisto di proprietà residenziali e commerciali e nell'isola si sta occupando dell'espansione di nuove zone.

Nel mondo del calcio italiano l'imprenditore maltese è già conosciuto per essere stato vicino all'acquisto del Catania Calcio, trattativa poi sfumata in dirittura d'arrivo. Uno dei giocatori di punta dell'Hamrun Spartans è l'ex Doumbia della Roma ed attualmente la formazione occupa il terzo posto in classifica in piena lotta per la vittoria. Nelle ultime ore è stato avvicinato al club anche Menez ex Milan, Roma e Psg, che sarebbe pronto a vestire la nuova maglia, che sarebbe sicuramente una pedina importante per centrare la seconda vittoria consecutiva del torneo maltese.

Intanto però dalla società rossonera le bocche rimangono cucite, nessuna indiscrezione è trapelata. Sicuramente l'obbiettivo di Portelli sarebbe quello di costruire il nuovo stadio, da capire però se queste sono solo rumors o se dietro c'è una vera e propria trattativa già ben avviata.

I tifosi intanto si stanno iniziando a chiedere cosa ci sia dietro, anche perché per il momento la vicenda stadio sta andando molto a rilento e la paura di tutti è che qualcuno si possa stancare di questa situazione. Vedremo nelle prossime ore se il presidente Alessandro Vichi o qualche suo collaboratore rilasceranno qualche dichiarazione per far chiarezza su questa vicenda.