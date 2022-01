A.S. Lucchese



Lucchese beffa, l'Imolese agguanta il pari: 3 a 3

martedì, 18 gennaio 2022, 18:07

di nicola martini

3 - 3

Lucchese (4-3-1-2): Coletta; Nannini, Bellich, Bachini e CorsinellI; Visconti (69' Brandi), Minala e Frigerio; Niccolò Belloni (84' Bensaja); Fedato e Semprini. A disposizione: Plai, Cucchietti, Gibilterra, Babbi, Panati, Quirini, Dumbravanu, Nanni, Ruggiero e Baldan). All. Pagliuca

Imolese (4-3-3): Rossi; Cerretti, Angeli, Vona e Liviero (88' La Varder); Boscolo (33' Palma), D'Alena (66' Nicolas A. Anthony Belloni) e Benedetti; Matarese (66' Lombardi), De Sarlo e Turchetta. A disposizione Santopadre, Melgrati, Lia, Rinaldi, Padovan, Masella, Lommbardi e Torrasi. All. Zecchi (Fontana in tribuna perché squalificato).

Arbitro: De Angeli di Milano (Assistenti Taverna di Bergamo e Barbiero di Campobasso).

Marcatori: 21' (rig.) Turchetta, 45' e 57' Semprini, 60' Belloni 65' De Sarlo, 77' Nicolas A. Anthony.

Note: prima dell'inizio del match il dirigente Bruno Russo ha consegnato una maglia al figlio di Giuseppe Innocenti, storico collaboratore rossonero. Angoli 7 a 5. Ammoniti De Sarlo, Palma, Fedato, Minala. Recupero 4' pt e 4' st

LUCCA – Un match al cardiopalma quello della prima giornata di campionato con la Lucchese che dopo essere andata sotto di un gol, riesce a ribaltare il match ma si fa recuperare da una buona Imolese che ha giocato a viso aperto. Dopo più di un mese si ritorna a parlare di calcio giocato al Porta Elisa di fronte ad un pubblico ridotto al limite, sia per l'orario infelice che per le nuove regole anti Covid.

Mister Pagliuca schiera il classico 4-3-1-2, mentre l'Imolese risponde con un 4-3-3 aggressivo. Quella tra i rossoneri ed i romagnoli è la prima gara del 2022 di tutta la Lega Pro. La Lucchese prova a giocare a viso aperto, ma è l'Imolese che prende l'iniziativa e cerca di sfruttare al meglio le corsie esterne. A centrocampo dopo la partenza di Eklu, confermatissimo Minala che prende per mano la squadra.

La prima occasione capita a Belloni che però al 10' calcia alle stelle. Dopo tre minuti ci prova Frigerio con una bella conclusione, ma Rossi è bravo ad intercettare la sfera. L'Imolese passa in vantaggio al 21' grazie ad un calcio di rigore trasfortato da Turchetta, concesso dal direttore di gara De Angeli per un fallo commesso da Corsinelli su De Sarlo. La partita si infiamma e la Lucchese prova subito a ripartire e a riorganizzare le idee alla ricerca del pareggio prima dell'intervallo. Alla mezz'ora il portiere Rossi si supera con due interventi su Semprini, che a botta sicura prova a trovare il pareggio.

Nel proseguo dell'azione Minala va a terra in area di rigore, ma il direttore di gara fa cenno di proseguire con i rossoneri che protestano anche con il quarto uomo. Al 37' è Benedetti che stende Visconti e questa volta l'arbitro fischia il rigore. Dagli undici metri Fedato calcia addosso a Rossi, che alla fine del primo tempo è il miglior giocatore in campo. Allo scadere la Pantera trova il pareggio, grazie alla sesta rete stagionale di Semprini, come all'andata, realizza il su gol, il sesto della stagione, grazie ad un suggerimento di Belloni dalla corsia sinistra.

Nella ripresa l'Imolese prova a sorprendere di nuovo i rossoneri, ma al 7' il colpo di testa di Bendetti, trova Coletta che manda il pallone in calcio d'angolo. Al 12' la Lucchese passa in vantaggio, grazie al settimo gol stagionale di Semprini, che di destro batte Rossi. Gli schemi per l'Imolese sono saltati e al 15' arriva il terzo gol, con Belloni, che imbeccato da Semprini chiude i conti. C'è tempo anche per la bella rovesciata di De Sarlo che fissa il risultato al momento sul 3 a 2. Gli uomini di Fontana, in tribuna per squalifica, ci credono e al 32' raggiungono il pareggio. Liviero si "beve" Nannini e serve Nicholas Anthony Belloni, che realizza il terzo gol della sua formazione.