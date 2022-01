A.S. Lucchese



Lucchese in cerca di riscatto al Porta Elisa con l'Ancona

sabato, 29 gennaio 2022, 14:47

di nicola martini

La Lucchese è chiamata al pronto riscatto dopo la battuta a vuoto di domenica scorsa contro l'Olbia dove i rossoneri sono tornati a casa zero punti interrompendo così la striscia positiva che durava da diverse gare.

"In questa settimana - ha spiegato Pagliuca - abbiamo lavorato con attenzione sulle individualità, perché dalla prestazione di ognuno passa quella complessiva della squadra. Vincere i duelli e porsi degli obiettivi personali è fondamentale per la crescita dei singoli e di conseguenza del gruppo".

"Il nostro girone - ha proseguito il tecnico rossonero - è molto equilibrato ed ogni partita è una battaglia. Abbiamo ormai capito che, soprattutto in questo girone di ritorno, le occasioni per segnare le dobbiamo sfruttare nel modo giusto, con la giusta cattiveria e determinazione, così come diventa determinante l'ultimo passaggio prima della conclusione. Con questa consapevolezza andiamo ad affrontare l'Ancona, una squadra in salute, in una partita in cui ritmo intensità ed attenzioni saranno per noi qualità fondamentali".

"Per quanto riguarda gli uomini a disposizione, - ha concluso Pagliuca - stiamo valutando le condizioni fisiche di ognuno, con Fedato che non è al top e con altri giocatori che sono vicini al rientro. So di poter contare su un gruppo solido e valido, che è sempre stato per noi un valore aggiunto. Sono convinto che chiunque scenderà in campo saprà dare il 100 per cento per questa maglia".

Il match tra Lucchese ed Ancona Matelica sarà diretto da Luca Zucchetti di Foglino, assistenti Egidio Marchetti di Trento e Matteo Paggiola di Legnago. Quarto uomo Niccolò Dorillo di Torino. Fischio d'inizio alle 14,30.