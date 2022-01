A.S. Lucchese



Tra Lucchese e Ancona pareggio con spettacolo

domenica, 30 gennaio 2022, 15:13

di nicola martini

2-2

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Corsinelli, Bachini, Bellich (67' Baldan) e Nannini; Collodel (67' Frigerio), Minala (46' Bensaja) e Visconti; Belloni (78' Brandi); Semprini e Babbi (75' Nanni). A disposizione Cucchietti, Gibilterra, Picchi, Quirini, Ubaldi, Zanchetta e Ruggiero. Allenatore Guido Pagliuca.

ANCONA MATELICA (4-3-3): Vitali; Tofanari, Masetti (82' Del Sole), Iotti e Maurizii; Delcarro (82' D'Eramo), Papa (60' Gasperi) e Iannoni; Sereni (60' Rolfini), Faggioli (77' Bianconi) e Moretti. A disposizione Canullo, Avella, Di Renzo, Palesi, Vrioni, , Ruani e Noce. Allenatore Gianluca Colavitto.

Arbitro: Zucchetti di Foligno (assistenti Marchetti di Trento e Paggiola di Legago).

Marcatori: 2' Semprini, 17' e 29' rigore Faggioli, 53' Visconti.

Note: angoli 3-7. Espulsi all'81' Corsinelli per doppia ammonizione e al 48' il massaggiatore Vannucchi perché è entrato in campo senza l'autorizzazione del direttore di gara. Ammoniti Minala, Nannini, Bachini, Corsinelli, Pagliuca, Bensaja, Baldan, Sereni e Papa. Recupero 0' pt e 5' st.

LUCCA - La Lucchese torna al Porta Elisa dopo la battuta d'arresto di domenica scorsa contro l'Olbia. Mister Pagliuca, fa debuttare dal primo minuto a centrocampo Collodel e rivoluziona ancora una volta le carte. I padroni di casa partono bene e passano subito in vantaggio.

Angolo di Belloni, colpo di testa di Semprini che porta in vantaggio i rossoneri. I dorici trovano il pareggio al 17' al termine di un'azione un po' dubbia con Coletta che viene atterrato, ma Faggioli è lesto a ribattere in rete. Forti le proteste della Lucchese che costano anche il cartellino giallo per Minala. L'Ancona dopo il pareggio ritrova il giusto piglio e la partita si incattivisce con tre ammoniti per i padroni di casa nel giro di pochi minuti.

Di nuovo pericolosi gli ospiti al 21' con Papa su calcio piazzato, che costringe Coletta alla deviazione in angolo. Al 28' ingenuità di Corsinelli che atterra in area di rigore Moretti, l'arbitro decreta il calcio di rigore e dagli undici metri Faggioli mette a segno la sua doppietta di giornata. L'Ancona gestisce bene il vantaggio e prova a sfruttare gli spazi che inevitabilmente si creano e il primo tempo scivola via senza altre grandi emozioni.

Il secondo tempo inizia subito con una sostituzione per Guido Pagliuca, che manda in campa Bensaja al posto dell'ammonito Minala. La Lucchese raggiunge all'8' il pareggio con un bel sinistro di Visconti, che sfrutta nel migliore dei modi un corss di Belloni. L'Ancona non ci sta e al 10' con Papa su azione colpisce la traversa. I rossoneri rispondono con una bel tiro di Bensaja, che viene deviato in angolo, ma il direttore di gara non concede il corner. Poco prima della mezz'ora Delcarro schiaccia di testa, ma non impensierisce Coletta.

Al 36' Corsinelli commette fallo a centrocampo ed il direttore di gara Zucchetti, veramente insufficiente, ammonisce per la seconda volta il numero ventuno rossonero e lo manda sotto la doccia, lasciando così la sua squadra in dieci uomini negli ultimi minuti.

Ci prova anche Nanni con una rovesciata, ma la palla va fuori. In pieno recupero proteste rossonere per un presunto fallo in area proprio su Nanni. Dopo questo pareggio si tornerà in campo mercoledì per il match contro il Cesena alle 21.

Foto Ciprian Gheorghita