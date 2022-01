A.S. Lucchese



Mario Santoro non ha dubbi: "Joseph Portelli? Solo un contatto e nulla più"

venerdì, 14 gennaio 2022, 11:56

di aldo grandi

Mario Santoro non vuole nemmeno perdere più di tanto tempo per rispondere a ipotesi prive, a suo avviso, di qualunque consistenza: per lui la voce diffusasi chissà come chissà perché di un interessamento dell'imprenditore maltese Joseph Portelli all'acquisto della Lucchese è destituita di ogni fondamento.

"L'ho già detto e ripetuto non so quante volte - spiega - Noi siamo pronti a parlare con tutti, ma dal parlare a qualcosa di concreto ce ne passa. Per cui dico senza ombra di dubbi che non prendiamo questa ipotesi nemmeno in considerazione perché si è trattato solamente di un contatto come ne abbiamo avuti altri. Se qualcuno vuole comprare la Lucchese, bene, che faccia una offerta, che venga a trovarci, che dimostri concretamente il proprio interessamento, altrimenti è soltanto una delle tante voci che si diffondono nell'etere".