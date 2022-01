Mister Pagliuca non fa giri di parole: "Chi fa gol vince le partite"

Altri articoli in A.S. Lucchese

domenica, 23 gennaio 2022, 14:55

Arriva la prima sconfitta del nuovo anno per la Lucchese, che dopo il rocambolesco pareggio di martedì scorso in casa contro l'Imolese, terminato 3 a 3 tornava in campo per affrontare l'Olbia

sabato, 22 gennaio 2022, 11:54

Prima trasferta del 2022 per la Lucchese, che domani alle 14,30 affronta l'Olbia. La formazione rossonera arriva a questo appuntamento, dopo il rocambolesco pareggio interno 3 a 3 contro l'Imolese nel recupero della prima giornata di campionato

martedì, 18 gennaio 2022, 20:50

Arrabbiato per il risultato maturato è sicuramente Guido Pagliuca: "Faccio i complimenti ai ragazzi per i primi 75 minuti. Il rigore loro c'era poi abbiamo preso in mano la partita ed abbiamo creato tante occasioni. Dispiace perché con una partita in mano abbiamo riacceso il match"

martedì, 18 gennaio 2022, 18:07

Dopo più di un mese si ritorna a parlare di calcio giocato al Porta Elisa di fronte ad un pubblico ridotto al limite, sia per l'orario infelice che per le nuove regole anti Covid

lunedì, 17 gennaio 2022, 13:06

La Lucchese ritorna di nuovo in campo, dopo il rinvio del match della prima giornata di ritorno, prevista per il 22 dicembre scorso e saltata a causa della positività al Covid19 di alcuni giocatori dell'Imolese

venerdì, 14 gennaio 2022, 11:56

Il direttore generale della Lucchese Mario Santoro smentisce categoricamente ogni voce in merito all'acquisto da parte dell'imprenditore maltese: "Una cosa che non prendiamo nemmeno in considerazione"