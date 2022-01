A.S. Lucchese



Pagliuca convinto: "Se ci fosse stata la Curva ce l'avremmo fatta a vincere"

martedì, 18 gennaio 2022, 20:50

di nicola martini

Il primo ad arrivare in sala stampa è l'ex presidente della Lucchese Bruno Russo che commenta così questo pareggio a suon di gol: "Sul 3 a 1 non siamo riusciti a contenere gli attacchi dell'Imolese. Loro hanno realizzato il secondo con una bella giocata, mentre sul terzo potevamo fare qualcosa di più. Peccato perché questo è un pareggio frutto di episodi. Meritavamo la vittoria e questo e il rammarico più grosso da parte nostra. Per quanto riguarda la cessione di Eklu è lui che è voluto andare via. La Lucchese gli ha proposto l'adeguamento e il prolungamento del contratto, ma il suo procuratore gli ha detto che andava a migliorare il suo stato e così ha deciso di andare via, anche se noi abbiamo provato in tutti i modi a trattenerlo. Una cosa sia chiara non l'abbiamo venduto per soldi, ma perché lui è voluto andare via. Personalmente ho cercato di spiegarli cosa vuol dire giocare nella Lucchese, ma non è servito. Dobbiamo stare tranquilli perché stiamo lavoriamo con serietà ed il suo sostituto arriverà e sarà sostituito degnamente da un giocatore più bravo di lui".

Arrabbiato per il risultato maturato è sicuramente Guido Pagliuca. "Faccio i complimenti ai ragazzi per i primi 75 minuti. Il rigore loro c'era poi abbiamo preso in mano la partita ed abbiamo creato tante occasioni. Dispiace perché con una partita in mano abbiamo riacceso il match. Gli ultimi venti minuti abbiamo staccato la spina e questo è il risultato. E' la prima volta che ci succede, ma ai ragazzi non gli posso rimproverare niente. Ripartiamo da qui. L'Imolese è una buona squadra, ma potevamo approfittare meglio delle occasioni avute. Sono convinto che se oggi c'era la Curva oggi l'avremmo portata in fondo ci è mancato il loro sostegno ".