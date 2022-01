A.S. Lucchese



Pagliuca riparte con l'Imolese senza Papini e Zanchetti, ma con tanta voglia di vincere

lunedì, 17 gennaio 2022, 13:06

di Nicola Martini

La Lucchese ritorna di nuovo in campo, dopo il rinvio del match della prima giornata di ritorno, prevista per il 22 dicembre scorso e saltata a causa della positività al Covid19 di alcuni giocatori dell'Imolese.

Mister Pagliuca sa benissimo che questo lungo periodo di stop può nascondere delle insidie, dovute soprattutto alla mancanza di minuti nelle gambe dei giocatori.

"La lunga sosta che abbiamo dovuto affrontare – ha commentato il tecnico rossonero - potrà rimescolare ulteriormente le carte in un girone che già era complesso e complicato. Cominciamo quindi il girone di ritorno con la consapevolezza nei nostri mezzi acquisita ogni giorno sul campo, ma anche con la certezza di dover lottare ad ogni partita per raggiungere il nostro obiettivo".

"Grazie alla professionalità dei ragazzi – ha proseguito Pagliuca - abbiamo lavorato con dedizione per tutto il periodo di sosta, tenendo vivo l'impegno e l'entusiasmo del gruppo, che non è mai mancato. Arriviamo alla gara con l'Imolese con qualche defezione, come Papini e Zanchetta, che ancora non sono pronti, ma con le idee chiare sulla partita che dovremo fare. Ritmo e intensità saranno le chiavi per approcciare nel giusto modo questa gara. Qualunque partita, dopo una lunga sosta, nasconde insidie, ma dovremmo essere bravi ad elevare al massimo la competizione mentale sul nostro diretto avversario".

"Ritroviamo anche il nostro pubblico – ha concluso il trainer - che anche se condizionato dalle recenti norme in vigore, spero di vedere comunque numeroso e pronto a sostenere questi ragazzi per 90 minuti, come sempre. Inoltre dobbiamo essere consapevoli che Dollaro sarà al suo posto e non lo dobbiamo mai dimenticare".

Una curiosità Lucchese – Imolese sarà la prima gara di tutta la Lega Pro, infatti dopo il rinvio della seconda e terza giornata di campionato, il match di domani sarà il primo del nuovo anno per tutto il movimento. La direzione della partita è affidata a Luca De Angeli di Milano coadiuvato da Matteo Taverna di Bergamo, Maurizio Barbiero di Campobasso e quarto ufficiale Simone Di Renzo di B Bolzano. Fischio d'inizio alle 18,00.