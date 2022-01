A.S. Lucchese



Santoro: "Episodi molto discutibili"

domenica, 30 gennaio 2022, 22:28

A fine gara nelle file della Lucchese c'è amarezza soprattutto per le decisioni che il direttore di gara ha preso nei confronti dei rossoneri con cinque ammoniti e due espulsi, un po' troppo in un match che non è. Stato "cattivo".

"Oggi – ha commentato il direttore generale Mario Santono – abbiamo visto in campo due ottime squadre. Fino a questo momento noi abbiamo sempre rispettato tutti e tutto, faccio i complimenti all'Ancona e faccio un grosso plauso al nostro mister ed ai nostri ragazzi per come lavorano e per come ci fanno divertire, però ci siamo stufati di queste decisioni arbitrali che ci penalizzano. Siamo stati zitti diverse volte, ma oggi ci sono stati episodi molto discutibili. Tutti cerchiamo di lavorare in maniera importante e trovo altrettanto giusto che la classe arbitrale faccia un momento di riflessione. Ci sentiamo penalizzati non solo per il gol, ma anche per le ammonizioni. Come società Lucchese a questo giochino non ci stiamo più".

Anche il mister rossonero Guido Pagliuca è amareggiato per la direzione di gara, ma elogia la prestazione dei suoi ragazzi.

"Nel finale, in pieno recupero – ha concluso il tecnico – c'era un rigore netto su Nanni che l'arbitro non ci ha concesso e francamente nessuno di noi ha capito perché. Faccio i complimenti ai miei ragazzi perché hanno giocato molto bene, di fronte ad un avversario che ha trentacinque punti, ma questa differenza in campo non si è vista. Peccato perché per quello che abbiamo fatto vedere meritavamo di più. Dovremmo fare a meno per qualche settimana di Fedato, per il suo problema alla caviglia, ma anche oggi chi è entrato a partita in corso ha dimostrato di poter far bene".