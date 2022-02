A.S. Lucchese



Bruno Russo: "Abbiamo dominato la partita"

mercoledì, 2 febbraio 2022, 23:31

Dopo un secondo tempo giocato su ottimi ritmi, la Lucchese è riuscita a pareggiare il gol subito nella prima frazione di gara contro il Cesena. I ragazzi di Pagliuca, al rientro dagli spogliatoi, hanno giocato in scioltezza e si sono riversati a testa bassa in avanti ed hanno meritatamente raggiunto il pareggio.

"La Lucchese – ha commentato Bruno Russo – è venuta a dominare la partita a Cesena. Siamo molto contenti perché la squadra ha dimostrato veramente di avere grande carattere, grande personalità e forza agonistica. Abbiamo dominato contro una squadra importante come il Cesena e siamo contentissimi di come abbiamo saputo reagire. Questo è un grande punto fatto e siamo stati bravi a recuperare un punto nei confronti di chi è dietro di noi. Spero che tutti siano contenti e felici del risultato e della grande prestazione che ha fatto la Lucchese. Questa è la dimostrazione che è squadra che dobbiamo ammirare, che il lavoro che fa il nostro allenatore tutti i giorni ripaga i sacrifici. Non siamo partiti bene perchè questo non è un campo facile, loro sono una squadra costruita per fare il salto di categoria, credo che in poche verrano qui a dominare il gioco come abbiamo saputo fare noi. Siamo nel momento decisivo del campionato e domenica avremmo un'altra partita difficilissima contro il Teramo che è la prima squadra dentro i playout".

Contro il Teramo sarà assente per squalifica Bellich, ma in difesa dovrebbe fare il suo ritorno Papini, che ha giocato uno spezzone di partita ed ha subito fatto vedere di essersi ristabilito dall'infortunio.