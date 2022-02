A.S. Lucchese



La Lucchese ha ingaggiato il difensore Niccolò Ricchi

martedì, 8 febbraio 2022, 15:17

di nicola martini

La Lucchese ha ingaggiato il difensore Niccolò Ricchi, classe ’2000, cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, vanta oltre 40 presenze in Serie C con Ravenna, Cavese e Viterbese. Il giocatore sarà legato alla società rossonera fino al 30 giugno 2022 ed indosserà la maglia 24.

Per mister Pagliuca arriva quindi un rinforzo in un reparto molto delicato, quello difensivo, dove domenica scorsa il tecnico è dovuto ricorrere ai ripari visto la doppia assenza dei due centrali Bellich e Baldan entrambi per squalifica.

Intanto la società comunica che a attiva la prevendita dei biglietti per assistere al match Lucchese - Modena in programma domenica alle 17,30 al Porta Elisa.

I tagliandi sono acquistabili presso il Lucchese Point sotto la tribuna dello stadio Porta Elisa, con i seguenti orari: mercoledi’ 9, giovedì 10 e venerdì 11 febbraio (15 – 19), sabato 12 febbraio (10 – 13) e domenica 13 febbraio (10 – 13 e 14 – 17.30). Questi i prezzi dei tagliandi: gradinata intero: euro 19 + d.d.p. (euro 1), curva ovest intero: euro 9 + d.d.p., gradinata Under (10 – 14 anni): euro 11 + d.d.p. e curva ovest Under (10 – 14 anni): euro 7 + d.d.p.

I biglietti naturalmente sono acquistabili anche online sul circuito GO2 o presso i seguenti punti vendita: Edicola Tabacchi La Pergamena di Pirrera Gaetano Simone – via Roma 63, 55016 Porcari Lucca e Lucca Carta – via Romana est 140, 55016 Porcari Lucca.