A.S. Lucchese



Lucchese, a Teramo solita sberla d'inizio gara e sconfitta inevitabile

domenica, 6 febbraio 2022, 15:06

di nicola martini

1 – 0

TERAMO (3-4-3): Perucchini; Soprano, Pinto e Codromaz; Bouah, (72' Forgione) Arrigoni, Fiorani (82' Rossetti) e Hadziosmanovic (82' Lombardo); Rosso (60' Mordini), D'Andrea e Cisco (60' Bernardotto).A disposizione Agostino, Ndrecka, Malotti, Viero, De Grazia, Papaserio e Montaperto. Allenatore Federico Guidi.

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Corsinelli, Bachini, Nannini e Visconti; Frigerio (83' Picchi), Collodel e Brandi (79' Babbi); Belloni; Semprini e Nanni (46' Ubaldi). A disposizione Cucchietti, Tumbarello, Gibilterra, Quirini, Zanchetta, Ruggiero e Minala. Allenatore Guido Pagliuca.

Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini. Assistenti Guido Monaco di Termoli e Antonino Palla di Catania.

Marcatore: 6' Codromaz.

Note: angoli 3– 2. Espuslo al 92' Codromaz. Ammoniti Pinto, Codromaz, Perucchini, Brandi e Nannini. Recupero 2' pt e 5' st.

TERAMO - Dopo il buon pareggio di mercoledì contro il Cesena, la Lucchese torna di nuovo in campo questa volta nell'insidiosa trasferta di Teramo. Il tecnico rossonero deve fare a meno in difesa di Bellich e Baldan che devono scontare il turno di squalifica. Inutile dire che dopo le buone prestazioni fatte vedere nelle ultime gare, adesso però ci sia bisogno di un successo e di tornare a casa con i tre punti.

La voglia di sbloccare il match si vede subito sui piedi di Semprini, ma la sua conclusione viene intercettata. Un Teramo aggressivo prova subito a far vedere di che pasta è fatto e al 5' con Codromaz passa in vantaggio con un rasoterra da fuori area. I padroni di casa pressano e per poco non raddoppiano con Hadziosmanovic.

La Lucchese si fa rivedere al 21' con una punzione di Belloni, che il portiere di casa manda in calcio d'angolo. Il primo tempo si chiude con la Lucchese sotto di una rete e con il Teramo che ha cercato in diverse occasioni di chiudere la gara. Il match riprende con la prima sostituzione operata da Pagliuca, Ubaldi al posto dello spento Nanni.

Gli abruzzesi di nuovo vicini al raddoppio al 10' con Cisco, che costringe Coletta alla deviazione in angolo. Poco dopo la mezz'ora Visconti spreca malamente un passaggio di Ubaldi, che ci prova nuovamente cinque minuti più tardi, ma Perucchini para.

La gara si chiude in pratica qui, con il Teramo che di misura si aggiudica il match. La Lucchese dal canto suo ci ha provato fino alla fine, anche se gli avversari non gli hanno concesso molti margini di manovra. Il Teramo chiude il match in inferiorità numerica per l'espulsione di Codromaz, ma il risultato non cambia.