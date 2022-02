Pagliuca: "Ai ragazzi non posso rimproverare niente"

Altri articoli in A.S. Lucchese

domenica, 6 febbraio 2022, 15:06

Dopo il buon pareggio di mercoledì contro il Cesena, la Lucchese torna di nuovo in campo questa volta nell'insidiosa trasferta di Teramo

sabato, 5 febbraio 2022, 17:11

Questa volta i rossoneri affronteranno il Teramo quart'ultimo in classifica con ventidue punti e quindi alla ricerca di punti pesanti per cercare di lasciare le zone calde della classifica

mercoledì, 2 febbraio 2022, 23:31

Dopo un secondo tempo giocato su ottimi ritmi, la Lucchese è riuscita a pareggiare il gol subito nella prima frazione di gara contro il Cesena. I ragazzi di Pagliuca, al rientro dagli spogliatoi, hanno giocato in scioltezza e si sono riversati a testa bassa in avanti ed hanno meritatamente raggiunto...

mercoledì, 2 febbraio 2022, 21:07

La Lucchese ritorna di scena all'Orogel Stadium Dino Manuzzi dove affronta il Cesena dell'ex bomber Matta Bortolussi. Non c'è in panchina Guido Pagliuca al suo posto il secondo Riccardo Cardone. Out per squalifica anche Corsinelli

martedì, 1 febbraio 2022, 08:31

Un giocatore sicuramente d'esperienza che vanta oltre cento presenze nel girone C della Lega Pro negli ultimi anni con Cavese e Vibonese. Sarà legato ai rossoneri fino a giugno 2023. E' passato invece alla Vibonese Matteo Panati

domenica, 30 gennaio 2022, 22:28

A fine gara nelle file della Lucchese c'è amarezza soprattutto per le decisioni che il direttore di gara ha preso nei confronti dei rossoneri con cinque ammoniti e due espulsi, un po' troppo in un match che non è. Stato "cattivo"