A.S. Lucchese



Punto prezioso per i rossoneri in quel di Cesena

mercoledì, 2 febbraio 2022, 21:07

di nicola martini

1 – 1

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Candela, Ciofi, Gonnelli e Favale (57' Calderoni); Missiroli (57' Steffè), Brambilla e Ardizzone (75' Ilari); Pittarello (28' Caturano) e Pierini (75' Frieser); Bortolussi. A disposizione Benedettini, Pollini, Rigoni, Berti, Pogliano, Allievi e Tonin. Allenatore William Viali.

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Baldan (63' Papini), Bachini, Bellich e Nannini; Frigerio, Collodel e Visconti (83' Brandi); Belloni (77' Picchi); Semprini (83' Ubaldi) e Babbi (63' Nanni). A disposizione Cucchietti, Tumbarello, Gibilterra, Quirini, Zanchetta, Ruggiero e Minala. Allenatore Riccardo Carbone perché Guido Pagliuca è squalificato.

Arbitro: Sajmirt Kumara di Verona. Assistenti Antonio Severino di Campobasso e Marco Belsanti di Bari.

Marcatori: 8' Pierini, 65' Belloni.

Note: angoli 6-7. Ammoniti Bellich, Baldan, Brandi, Nardi e Frieser. Reucpero 1' pt e 4' st.

CESENA - La Lucchese ritorna di scena all'Orogel Stadium Dino Manuzzi dove affronta il Cesena dell'ex bomber Matta Bortolussi. Non c'è in panchina Guido Pagliuca al suo posto il secondo Riccardo Cardone. Out per squalifica anche Corsinelli. In attacco confermata la coppia Semprini – Ubaldi. Inutile dire che i rossoneri sono alla ricerca di un successo al cospetto di un ottimo Cesena che si trova al terzo posto e che sta facendo molto bene. Prova subito a mettere la sua impronta sul match l'ex centravanti rossonero Bortolussi, ma la sua conclusione termina alta. Come prevedibile sono i bianconeri che fanno la partita e all'8' vanno in vantaggio, con un rasoterra di Pierini, che "buca" la difesa rossonera. La Lucchese prova a riorganizzare subito le idee, ma la reazione è molto sterile. Complice anche il fatto che l'avversario davanti è sicuramente ben organizzato e non lascia molto spazi di manovra.

La Lucchese si fa vedere al 18' con Semprini, ma Nardi non si fa sorprendere. Il Cesena prova a chiudere i conti con un bella rovesciata di Pierini al termine di una bella azione manovrata alla mezz'ora. Un primo tempo che non ha regalato grandi sussulti a parte il gol in avvio del Cesena, che per il momento conduce il match. La reazione dei rossoneri è stata abbastanza sterile, eccezion fatta per i minuti finali dove gli uomini di Pagliuca hanno provato a pressare di più collezionando quattro corner consecutivi. E' il Cesena che comunque chiude in avanti la prima frazione di gara.

Il secondo tempo si apre senza nessuna sostituzione con la Lucchese sotto di un gol. Rossoneri vicini al pareggio con Belloni, che su una disattenzione difensiva, non riesce a chiudere a rete. Il Cesena però torna di nuova vicina al raddoppio con Bortolussi, ma anche in questa occasione la sua conclusione finisce fuori.

Si rivede in campo dopo diverse gare di assenza Papini, che con ogni probabilità domenica prossima tornerà titolare in difesa alla luce anche della squalifica di Bellich, ammonito nel primo tempo. La Lucchese pesca meritatamente il pareggio. Nanni, subentrato a Babbi, si invola in area di rigore, ma Nardi lo atterra.

Il direttore di gara indica il dischetto del calcio di rigore ed ammonisce l'estremo difensore romagnolo, ma Semprini, si fa ipnotizzare e Nardi riesca respingere con i pugni, ma sulla respinta corta prima di tutti arriva Belloni che pareggia i conti.

Il Cesena prova a scuotersi con una conclusione di Calderoni, che Coletta accompagna fuori. Nonostante gli assalti finali dei bianconeri, la Lucchese porta a casa un buon punto conquistato su uno dei campi più difficili del girone.