A volte (purtroppo) ritornano: la Buonriposi non trova... pace e si candida al Senato

martedì, 30 gennaio 2018, 18:15

di aldo grandi

Non appena abbiamo appreso che l'ex candidata a sindaco di Lucca Donatella Buonriposi è candidata per la lista Civica Popolare del ministro della Salute Beatrice Lorenzin, siamo stati colpiti da un attacco di itterizia. Ma come? La Buonriposi che ha fatto vincere Tambellini e il centrosinistra alle ultime amministrative di giugno? La stessa che, da allora, non passa volta in cui, a Palazzo Santini, in consiglio comunale, o non c'è o, se c'è, è come se fosse una militante nelle truppe cammellate del sindaco? Una domanda, però, su tutte, ci ha assalito ed è una domanda che rivolgiamo, direttamente e vis à vis, alla attuale provveditore agli studi di Lucca e Massa Carrara: ma se fare la responsabile pluriprovinciale della scuola le costa così tanto o, magari, non la soddisfa più di tanto visto che non perde occasione per candidarsi a qualcos'altro, perché non si dimette e si getta nella mischia come fece Enrico Toti? Chi è Enrico Toti? Ve lo spieghiamo noi, visto che la figura di questo personaggio, patriota e volontario nella prima guerra mondiale dove morì in trincea di fronte ad un assalto austriaco, molto conosciuta ed elogiata durante il fascismo, finì, poi, nel dimenticatoio durante gli anni del cosiddetto arco (in)costituzionale. La Buonriposi sembra, a dirla tutta, insofferente e tutt'altro che dedita al buon riposo: anzi. Nemmeno fosse stata punta da un serpente a sonagli, scatta ad ogni competizione elettorale quasi fosse un atleta dei 100 metri sui blocchi di partenza. Ma perché la nostra signora provveditore (o provveditora direbbe l'ex presidente della Camera Laura Boldrini) non riesce a stare ferma un attimo? Avevamo ragione noi quando dicevamo che, a nostro avviso, l'ambizione l'aveva spinta a correre da sola abbandonando Marcello Pera e scegliendo di tentare il tutto per tutto salvo, poi, diventare un salvagente o una scialuppa fate voi, per il centrosinistra tambelliniano.

E avevamo ragione anche quando dicemmo che la sua candidatura era inevitabilmente una stampella pronta per l'eventuale zoppicante Tambellini che, senza quel pugno di voti - i suoi e quelli della lista sgarbiana compresi i 16 ottenuti da Francesco Colucci - a quest'ora sarebbe nuovamente nelle aule ad insegnare, e bene va detto, la sua materia, ossia filosofia. La candidatura di Buonriposi - e mettiamoci anche quella di Francesco Poggi, ex sindaco di Borgo a Mozzano e, anche lui, in corsa se non altro come simpatizzante e promoter durante le amministrative proprio della stessa Buonriposi - è con la lista di Beatrice Lorenzin, ministro nel governi targati Pd di Letta, Renzi e Gentiloni, schierata, quindi, non a sinistra, di più. Donatella Buonriposi conferma quel che ebbe il coraggio di negare all'epoca, ossia che aveva in mente sin da subito di appoggiare la Sinistra, lei che era stata candidata per Forza Italia un tempo nemmeno troppo lontano e che, sia pure per poco, era stata anche assessore.

Un bel salto, niente da dire, ma avevamo compreso subito, in primavera, vedendola spesso alle partite del basket Le Mura vicina a conquistare lo scudetto - a proposito: siamo pronti a scommettere che, da allora, a vedere le partite non ci sarà più andata con la stessa frequenza. O no? - che lo sport era ed è una delle sue passioni. Che dire, di fronte a questo nuovo tentativo di uscire dall'anonimato? Da un lato l'apprezzamento per il coraggio di non mollare e di riprovarci. A seconda dei punti di vista, infatti, più che un azzardo potrebbe essere anche dimostrazione di costanza ed abnegazione. Dall'altro, la riflessione, tutta andreottiana, che a pensar male si fa peccato, ma, quasi sempre, ci si azzecca. E di sicuro la candidatura Buonriposi dimostra che la sua parte, quella per cui originariamente voleva combattere, era a Sinistra. Lo aveva capito l'ex presidente del Senato.