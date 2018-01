Ce n'è anche per Cecco a cena



Alla scuola media Carlo Del Prete i cessi fanno schifo. E non solo

domenica, 28 gennaio 2018, 12:53

di aldo grandi

Che si viva in un Paese dove la scuola è considerata poco meno di zero è cosa risaputa. Che i nostri istituti, di qualunque grado e a qualunque latitudine siano, spesso, fatiscenti e bisognosi di ristrutturazioni, anche. Che esista, poi, un problema derivante dall'immigrazione sconsiderata e selvaggia cui siamo sistematicamente sottoposti grazie ai Governi del PUD (pensiero unico dominante) pure. Fatto sta che, guardando in casa nostra, ossia a Lucca, esiste un problema alla scuola media Carlo Del Prete appartenente al terzo istituto comprensivo di S. Anna. A dire il vero di problemi ce n'è più di uno, ma andiamo con ordine. I genitori che ci hanno contattato hanno raccontato che i bagni pubblici - ancora alla turca nell'anno 2018 sia per i maschietti sia per le femminucce - fanno, semplicemente schifo. Ma schifo come? Schifo e basta. E sapete per quale ragione? Per il semplice motivo che, oltre al fatto di essere come sono, ossia con il classico buco nel mezzo e attenti a non scivolarci dentro, la loro pulizia, a quanto pare, non è al top. Il fatto è che gli stessi locali dove la mattina siedono i ragazzi delle medie, sono, nel pomeriggio e la sera, frequentati dagli immigrati del CTP (centro territoriale permanente) i quali frequentano i corsi di lingua italiana e altri corsi facendo un po' come gli pare: bivaccano sulle scale, vanno nei bagni e li usano, si lavano, li utilizzano come se fossero a casa propria, durante il mese del Ramadan vi si cambiavano apposta per le preghiere e via di questo passo. Qualcuno si domanderà chi pulisce queste aule che, il mattino seguente accolgono gli alunni. Ce lo siamo domandati anche noi e pare ci siano i collaboratori scolastici che, però, non riescono sempre a garantire ciò che dovrebbe essere un diritto oltreché una garanzia. Durante il mese del Ramadan, gli extracomunitari, tutti o quasi di religione musulmana, si cambiavano nei bagni per poi lasciare le scarpe nei corridoi. Una situazione che, a detta di tutti, è insostenibile...

Noi odiamo l'ipocrisia. Di farisei è pieno questo mondo sia a sinistra sia a destra con la differenza che a sinistra si pretende di possedere quella verginità ormai più rara di un gatto che attraversi indenne il grande raccordo anulare della capitale. Il problema della convivenza nelle scuole di alcuni quartieri è reale e non vuol dire essere razzisti se se ne parla. A S. Anna la situazione è questa e tutti sanno che sono sempre di più quei genitori che, al momento di iscrivere i propri figli a scuola, chiedono di conoscere quale sia la composizione della stessa. Giusto? Sbagliato? Ai posteri l'ardua sentenza, a noi spetta solo il compito e il dovere di dire quello che ascoltiamo e, purtroppo vediamo anche se a vedere, in questo caso, sono i genitori dei ragazzi che la mattina accompagnano i figli a scuola.

Noi chiediamo alla dottoressa Donatella Buonriposi (toh, guarda chi si rivede) provveditore agli studi dopo il mancato accesso al Palazzo dei Bradipi nella qualità di sindaco come auspicava non riuscendoci, se quello che scriviamo e che alcuni genitori ci hanno segnalato corrisponde al vero cioè se esiste veramente un problema di pulizia e igiene all'interno dei bagni e non soltanto, alla scuola media Carlo Del Prete e un problema di convivenza tra gli alunni che frequentano le aule e gli ospiti immigrati i quali, ogni sera, occupano le medesime aule per i propri corsi.

Immaginiamo che nessun alunno può né deve lasciare, neppure per dimenticanza, qualcosa nell'aula che frequenta poiché la sera qualcun altro potrebbe impadronirsene.