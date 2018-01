Alzi la mano chi ha il coraggio di votare Pd? Muzio Scevola

Ce n'è anche per Cecco a cena



La Dory, ossia la madre del sottoscritto, ormai - facciamo gli scongiuri toccando ferro o altro amuleto - alle soglie del suo 93° compleanno, ancora non lo sa e nessuno, a onor del vero, salvo i mezzi busti dei giornalisti televisivi, glielo ha detto. A marzo si vota, voce del verbo votare anche se, tutto sommato e dando spazio al vernacolo toscano, si potrebbe anche utilizzare questo votare come sinonimo di svuotare o vuotare, che in realtà sarebbe anche giusto visto che si tratta pur sempre di v(u)otare il Transatlantico di Montecitorio e Palazzo Madama - centinaia di parlamentari pagati profumatamente a spese di chi produce ricchezza - per ficcarci dentro i sostituti. Noi, così come alle amministrative, non consiglieremo nessuno di votare a destra o a sinistra, ma ci limiteremo a confessare quello che faremo ossia dove metteremo la croce. A dirla tutta preferiremmo metterci qualcosa o qualcuno, sulla croce e lasciarlo lì, al sole del torrido caldo africano o alle scroscianti piogge equatoriali, in modo da togliercelo di mezzo. Invece la nostra croce sarà uguale a quella di tanti altri, una semplice x, nemmeno fossimo analfabeti, da apporre sopra un simbolo e ad un nome. Abbiamo visto che il Pd ha candidato ufficialmente Stefano Baccelli alla Camera e Andrea Marcucci al Senato. Entrambi hanno buone possibilità di passare il turno, in particolare il secondo, mentre il primo ha accettato di scendere in pista abbandonando il seggio di consigliere regionale a ottomila euro al mese che è sempre meglio di lavorare, per di più alla Salt.

Sul fronte opposto i giochi non sono ancora pronti. Non si capisce bene in base a quali criteri di umana intelligenza o, meglio ancora, umano buonsenso, saranno scelti i candidati, ma una cosa è certa: non c'è, al momento, un nome papabile che possa riscuotere quel necessario appoggio per sbarcare a Roma.

Possibile che Lucca e il suo entroterra non riescano a scovare un uomo in grado di rompere il dominio della Sinistra e, allo stesso tempo, essere credibile per un progetto futuro che faccia in modo da far tornare Lucca ai lucchesi e i clandestini o migranti da dove sono venuti?

Noi sappiamo, da sempre, che la Destra è specializzata nel darsi martellate sugli attributi, rendendo facile il compito per l'avversario. Ecco, vorremmo che questa volta non accadesse anche perché, è bene dirlo, non ci sarà un'altra chance e se dovesse trionfare la Sinistra con il suo europeismo di accatto, addio a ogni briciolo di sovranità. Altro che abbattimento dei vecchi simboli del fascismo, l'Italia diventerà una sorta di riserva meticcia dove ogni identità nazionale verrà asfaltata in nome di una eguaglianza fittizia e virtuale, di una omogeneizzazione omologante e omologata, priva di qualsiasi distinzione.

Se vincerà la Sinistra, l'Italia continuerà ad accogliere clandestini a migliaia - siamo quasi a 3 mila a gennaio 2018 - a mantenerli a sbafo, a pagare loro - non si capisce perché - sanità, vitto e alloggio oltre a cellulari e schede annesse. Qualcuno, stupidamente, si chiede come mai i soldi spesi per i clandestini non vengono spesi per aiutare gli italiani. Semplice gente, svegliatevi! come direbbero i Testimoni di Geova. Perché quei soldi l'Europa ce li dà non per aiutare gli italiani, ma per accogliere e prenderci in casa cani e porci evitando che vadano a finire a casa loro. Specifichiamo, per gli amanti della delazione tra cui si annoverano anche colleghi di altre testate, che il cani e porci non ha, ovviamente, un significato letterale.

Guardate cosa sta accadendo in questi giorni e settimane alla Gazzetta di Lucca. Siamo attaccati da tutte le parti, ci accusano di vilipendio delle istituzioni, delle forze armate addirittura e noi che, invece, giriamo per le strade e vediamo carabinieri e poliziotti, ufficiali e militari, da cui riceviamo attestazioni di simpatia, di gratitudine, di invito a non mollare. Non molliamo, statene certi, e ad ogni colpo che ci infliggono sapremo rispondere in maniera adeguata nelle sedi opportune. Vogliono tapparci la bocca, tagliarci le ali, spezzarci la penna, ma non ci riusciranno.

Non c'è solo il PUD (pensiero unico dominante a cercare di gettarci a mare. No, c'è, a dire il vero, il Sistema che non tollera, qualunque esso sia, eventuali forme di dissenso che non corrispondano alle direttive e alle decisioni di chi sta al timone della nave su cui, però, noi tutti siamo stati costretti a salire.

Il PUD altro non è se non una manifestazione del Sistema, ma esso ne contiene altre, una delle quali è la tendenza insopprimibile e distruggere ogni forma di sostanza e di spontaneismo a favore di un appiattimento generalizzato e al prevalere della forma, qualunque essa sia purché riesca, in qualunque modo, a nascondere l'essenza e la sostanza.

Hanno la poltrona sotto il culo, uno stipendio garantito, nessun obbligo verso chicchessia. Sono i parassiti che si nutrono nel e del Sistema che essi stessi contribuiscono ad allargare, un Sistema marcio, dove non prevalgono i migliori, ma i meglio raccomandati, dove non vincono i più forti, ma i più falsamente deboli. Noi, fin che possiamo, proveremo, se non a combatterli, quantomeno a sputtanarli. Lo meritano.

Chi andrà a votare potrà scegliere tra un'Italia svenduta allo straniero e un'Italia che vuole indietro la propria sovranità perduta. Fate attenzione a dove mettete quella croce, potrebbe essere, qualora vincesse la Sinistra, una delle ultime volte in cui vi sarà concesso.