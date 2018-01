Ce n'è anche per Cecco a cena



I dolori del giovane... (si fa per dire) Colucci

domenica, 21 gennaio 2018, 12:32

di aldo grandi

Ci ha fatto tanta tenerezza leggere le parole inviateci da Francesco Colucci, ex politico di lungo corso ed ex amministratore di Lucca, di matrice socialista, alle ultime elezioni candidatosi nella lista di Vittorio Sgarbi e con Donatella Buonriposi candidata a sindaco di Lucca. Appreso, infatti, che il suo mentore politico Vittorio Sgarbi ha deciso di candidarsi con Silvio Berlusconi, il Nostro ha avvertito la necessità di far sapere alla comunità cui appartiene, ossia quella della sua città, di non poter seguire Sgarbi nella sua scelta e di optare, quindi, per Emma Bonino, altro personaggio piuttosto consumato dalla e alla politica. Da notare che in sede di ballottaggio alle amministrative del 2017, Colucci fece scoppiare un gran casino in seno alla compagine di Buonriposi perché voleva a tutti i costi appoggiare Tambellini quando una buona parte dell'elettorato che aveva deciso di puntare su Buonriposi non era assolutamente d'accordo perché orientata non certo a sinistra. Tornando al presente, c'è stato chi ha voluto farci notare una certa incongruenza politica. Infatti, alle elezioni di primavera 2017, la lista Rinascimento Sia si schierò apertamente a favore di Alessandro Tambellini e, quindi, del centrosinistra. Oggi, però, e siamo alla vigilia delle elezioni politiche 2018, lo stesso Sgarbi e la sua lista che, ovviamente, a questo punto non hanno più senso, ha dichiarato di scendere in campo schierandosi con Forza Italia di Silvio Berlusconi, un po' agli antipodi rispetto alla precedente opzione tambelliniana. Così i dolori del giovane Werther di Goethiana memoria sono diventati quelli di un non più giovane all'anagrafe, ma di spirito e di entusiasmo sicuramente, Colucci il quale ha abbandonato Sgarbi scegliendo di portare avanti la propria linea inevitabilmente lontana da quella berlusconiana intrapresa da Sgarbi.

Appare abbastanza evidente come Vittorio Sgarbi abbia scelto ciò che più gli conveniva accettando con entusiasmo la candidatura nella lista del suo ex padrone di casa (in senso televisivo ovviamente) poiché un seggio al Senato è, pressoché garantito. E appare ancor più evidente che di quella lista che tanto successo aveva riscosso nell'animo e nella mente del Nostro Francesco non sarebbe rimasto più niente.

Ora, al di là delle scelte dei singoli che vanno giustamente rispettate anche se, al caso, criticate, c'è davvero da voltarsi indietro e domandarsi come abbia potuto, lo stesso Colucci, fare le bucce in campagna elettorale ad alcuni candidati del fronte opposto quando la prima lista incoerente e inconcludente, eccone la prova, è quella di Vittorio Sgarbi. Colucci ha sostenuto Rinascimento fino all'ultimo, ossia fino a pochi giorni fa quando Sgarbi è sbarcato a Lucca. Tanta deve essere stata l'amarezza per Francesco Colucci, ex presidente di diversi enti, ex dirigente amministrativo, ex socialista più o meno rampante rimasto, tuttavia, socialista per sempre. Il suo Sgarbi, che aveva scelto di appoggiare Tambellini, oggi si schiera con Berlusconi. Evidentemente qualcosa non deve aver corrisposto alle aspettative del Nostro se ha scritto e inviato ai giornali quel che abbiamo pubblicato.

A dirla tutta e tanto per ripensarci come, si dice, fanno i cornuti, a noi ci è sembrato subito evidente, dopo il ballottaggio di giugno, che una buona parte di responsabilità nella sconfitta di Santini e del centrodestra a Lucca - vista l'esigua differenza di voti al traguardo, appena 361 in più per il centrosinistra - l'abbia avuto l'equivoco rappresentato proprio dalla presenza del raggruppamento Buonriposi-Colucci-Sgarbi che non si capiva bene da che parte, realmente, stesse e sarebbe, poi, stato in sede di ballottaggio.

Di fronte alla nuova virata a destra di Sgarbi che ha scelto la sicurezza della lista di Forza Italia, Francesco Colucci è rimasto solo o quasi ad urlare alla luna. Peccato solo che nessuno, ormai e salvo, forse, i 16 elettori che lo hanno indicato alle amministrative di primavera scorsa, riesca a sentirlo tantomeno a seguirlo.