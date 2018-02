Ce n'è anche per Cecco a cena



Aggressione al Campo di Marte, per la Asl non c'è stata, per il sindaco sì: mettetevi d'accordo perché siamo ai limiti del ridicolo

lunedì, 26 febbraio 2018, 20:59

di aldo grandi

Questa mattina la locandina di un quotidiano cartaceo annunciava un'aggressione avvenuta ai danni di alcune dottoresse della guardia medica al Campo di Marte. Nel pomeriggio, tuttavia, sul tavolo della nostra redazione è arrivata prima una smentita ufficiale da parte dell'azienda sanitaria locale che non solo ridimensionava il tutto, ma negava, a detta delle stesse dottoresse chiamate in causa, che ci fosse mai stata alcuna aggressione, né fisica né verbale. Il comune di Lucca, il sindaco nella fattispecie, interveniva a sua volta spiegando di aver dato mandato alla consigliera delegata alla sanità di riunire un tavolo tecnico per affrontare il tema della sicurezza degli operatori proprio alla luce dell'aggressione avvenuta alla guardia medica. Qui due sono le cose: o ha toppato il comune di Lucca oppure la Asl 2 e in entrambi i casi i comunicati diffusi dai rispettivi uffici stampa parlano chiaro. Nessuna possibilità di fraintendimento: per la Asl nessuna aggressione, per il comune, invece, sì. E il bello sta che se aggressione non c'è stata non si capisce perché indire una riunione tecnica. Tutto ciò per far capire al lettore che, spesso, nemmeno noi cosiddetti operatori dell'informazione riusciamo a capirci qualcosa. A questo punto noi non sappiamo esattamente come sono andate le cose se, cioè, hanno ragione il quotidiano che ha dato la notizia e il sindaco Tambellini che gli è corso subito dietro o se, al contrario, ha ragione l'azienda sanitaria la quale, a quanto pare, ha anche parlato con le dottoresse che avrebbero subìto la violenza. Certo, se dovessimo rifarci a quanto attesta la Asl, ci viene in mente la vicenda del rene asportato per sbaglio con la Gazzetta di Lucca che aveva sparato la notizia e la Asl che ancora il mattino successivo negava ogni addebito.

Lì, ci fu detto, c'era il problema che non si sapeva come fare a dirlo al paziente operato ed effettivamente, a pensarci bene, con che faccia ti presenti da un malato dicendogli che gli hanno asportato l'unico rene sano perché si sono sbagliati i medici al momento dell'intervento? In quest'ultimo caso, però, il giornale ha chiaramente parlato di aggressione e non ci sono possibilità di equivoci: un'aggressione è un'aggressione, punto e basta. O c'è stata o non c'è stata. O il giornalista ha scritto una cazzata oppure la Asl non ha il coraggio di ammettere l'accaduto. Chi ha ragione dunque? A noi farebbe piacere saperlo, se non altro per capire a chi attribuire la patente di parte attendibile da ora in poi.