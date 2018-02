Ce n'è anche per Cecco a cena



Cessione del 60 per cento della D&G: questa volta i dubbi di Bindocci sono più che legittimi

sabato, 3 febbraio 2018, 18:57

di aldo grandi

Alzi la mano chi non ha pensato, almeno una volta - di fronte alle continue domande sul Summer Festival, sulla convenzione, sulla sicurezza e via di questo passo, formulate da Massimiliano Bindocci consigliere comunale Cinque Stelle - 'Ma guarda che rompicoglioni questo sindacalista prestato alla politica'? Nessuno. Per il semplice motivo che tutti avevano e hanno a cuore il Summer Festival e, diciamolo pure, nel cuore, un personaggio come Mimmo D'Alessandro che sia pure per lavoro e non certo per mecenatismo, ha fatto di Lucca la capitale della musica italiana da oltre vent'anni. Eppure adesso, di fronte alla notizia - che non ha suscitato, stranamente, alcun commento - della cessione del 60 per cento delle quote della D'Alessandro&Galli ad un colosso americano dell'entertainment, l'ennesimo intervento e le consuete domande contenute nell'intervento di Bindocci hanno una loro ragione d'essere. Sì, perché non può non sorgere il dubbio che Mimmo D'Alessandro e il suo socio abbiano atteso appositamente la firma della convenzione quinquennale con il comune di Lucca per vendere ad un prezzo estremamente maggiorato e più vantaggioso vista la possibilità, per gli acquirenti, di poter contare su un calendario indubbiamente redatto e stipulato a condizioni particolarmente favorevoli per la organizzazione dell'evento Summer Festival. Legittima, quindi, la domanda posta da Bindocci su quanto è aumentato il valore della quota ceduta, il 60 per cento, alla luce del contratto con il comune di Lucca.

E' anche vero che business is business e che D'Alessandro & Galli hanno fatto, e bene, i propri interessi se non altro per tutte quelle volte che li hanno fatti tribolare mettendo in forse la manifestazione per gli anni successivi. Firmata la convenzione, era ovvio che il bocconcino sarebbe diventato molto più appetibile per il venditore ossia Mimmo D'Alessandro. Quest'ultimo ha garantito che resterà alla guida del sodalizio e che per Lucca sarà la stessa cosa, anzi, meglio e, innamorati tutti come siamo del Summer Festival, dobbiamo e non possiamo non credergli, ma allo stesso tempo Massimiliano Bindocci ha il merito e glielo riconosciamo sia pure con colpevole ritardo, di avere per primo compreso che certe cose andavano approfondite.

Invece e, soprattutto, in campagna elettorale, tutti noi abbiamo tifato per la sottoscrizione della convenzione senza se e senza ma, anche se questa dedizione all'evento ventennale derivava dalla simpatia, dalla fiducia, dall'apprezzamento e stima professionale verso un uomo, Mimmo D'Alessandro, che in questi anni, va detto perché è la verità, ha fatto conoscere al mondo il nome di Lucca molto più di qualsiasi altra pubblicità. E questa convenzione, da lui spesso rivendicata per poter programmare a lungo termine la manifestazione senza doversi ogni volta aggrappare all'ultimo secondo, ci è sembrato il giusto riconoscimento di una città nei confronti del suo, passateci il termine, benefattore. La domanda che ci poniamo noi, adesso, è un'altra ed è, probabilmente, inutile ed oziosa, ma necessaria: se il 60 per cento delle quote della D&G fossero state cedute prima della convenzione stipulata con l'amministrazione comunale, siamo proprio certi che le clausole inserite sarebbero state le medesime?

Al sindaco l'ardua sentenza e anche all'opposizione visto che nessuno, di fronte alla notizia della cessione, ha aperto bocca.

La stessa dedizione, lo stesso ardire, il medesimo ardore che leggevamo nella pagina facebook appositamente creata Noi vogliamo il Summer Festival, un inno d'amore e di gratitudine, giustificato e giustificabile verso il fondatore dell'evento, continuerà ad avere la stessa verve e la consueta affettività fino ad oggi mostrate sapendo che il 60 per cento di esse andrebbe a finire chissà dove, chissà per chi?