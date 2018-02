Ce n'è anche per Cecco a cena



Caro Tambellini scrivo anche a lei così mi distraggo un (altro) po'

giovedì, 1 febbraio 2018, 15:07

di aldo grandi

Qualcuno, più di uno invero, ha chiesto in questi mesi al sottoscritto se avesse mai avuto querele o problemi di carattere personale con il sindaco Alessandro Tambellini. Questo, alla luce dei ripetuti, numerosi attacchi di cui è stato oggetto sulle pagine del quotidiano La Gazzetta di Lucca. Né le une, né gli altri. Onestamente devo ammettere che il sindaco ha dimostrato in tutti questi anni doti di ottimo incassatore e chi sa un po' di pugilato, conosce bene quanto sia importante essere buoni incassatori ancor più e ancor prima di essere buoni picchiatori. Chi scrive ha, spesso, criticato l'operato dell'amministrazione comunale di Lucca e certi indirizzi di carattere ideologico ancor più che politico, alla luce di quel principio secondo cui un giornalista deve mettere nel mirino, soprattutto, colui o coloro che detengono il potere. Prima di Tambellini c'era il sindaco di centrodestra Mauro Favilla e abbiamo adottato la stessa regola e anche nel caso dell'ex primo cittadino, mai abbiamo agito per partito preso o per questioni personali. Tutt'altro. Sia Tambellini sia Favilla sia Remo Santini qualora fosse divenuto sindaco, avrebbero ricevuto analogo trattamento non in quanto persone, bensì in quanto cariche politico-amministrative e, quindi, sottoposte inevitabilmente al giudizio di chi, in un modo o nell'altro, li ha eletti e da essi viene governato. Dobbiamo rilevare, tuttavia, che sia pure senza toglierci il saluto, Alessandro Tambellini non ha più, nei nostri confronti, quella simpatia e, forse, quella stima che, mesi fa, sembrava avere. Lo deduciamo dal fatto che, chiesta una interSvista prima di Natale, stiamo ancora aspettando la risposta nonostante se ne sia occupato anche un intermediario a lui vicino. Noi, il sindaco, lo abbiamo incrociato, ma non gli abbiamo chiesto niente poiché l'atteggiamento era manifestamente quello di uno che non vuole avere a che fare con l'interlocutore. L'autore di queste righe, così, ha pensato bene di indirizzarle una lettera aperta che si appresta a scrivere nella speranza che trovi il tempo per rispondere.

Caro sindaco,

come lei sa per inevitabile compagnia di carattere politico-amministrativo, il sottoscritto non frequenta da tempo immemore l'ex campo Coni essendo stato vietato il suo ingresso da un assessore a lei vicino. Il tutto per colpa, dice lui, della mancanza di tessera e, aggiungiamo noi, per qualche articolo che, in passato, non fu di suo gradimento sullo stato disastroso sia del campo sia della pista di atletica.

Ciònonostante chi scrive si reca spesso nella zona perché ogniqualvolta lo fa, inevitabilmente si imbatte in una vergogna che lei, in quanto sindaco di tutti i lucchesi e non soltanto dei rom o zingari che dir si voglia, non dovrebbe tollerare. Così, anche questa mattina come già tante altre mattine, si è recato sul posto per vedere se qualcosa, rispetto alla segnalazione di oltre un mese fa, era stato fatto per porre fine a uno spettacolo indecente, indecoroso, insopportabile, intollerabile, ingiustificabile.

Il risultato di questo sopralluogo lo può facilmente vedere nelle immagini che pubblichiamo in calce all'articolo di apertura dal titolo Brutti, sporchi e cattivi che riprende il fortunato nome di un film che ebbe, tra gli interpreti, uno straordinario Nino Manfredi.

Ora, caro Tambellini, ne converrà che se un simile spettacolo noi realizzassimo davanti casa nostra o anche soltanto a pochi metri di distanza dall'uscio, incorreremmo in tutta la sua giusta repressione in quanto pubblico ufficiale e, inevitabilmente, subiremmo le meritate ire con tanto di multe salate impartiteci dai solerti rappresentanti della polizia municipale. Siamo anche andati, perché non volevamo farci mancare niente, a dare una occhiata al cimitero urbano e ci siamo imbattuti in un'altra discarica, anzi, in più di una e anche in questo caso, abbiamo immortalato la scena, fiduciosi che lei la degnerà di uno sguardo.

Vede caro sindaco, noi ci immedesimiamo in quei genitori che, magari amando l'atletica leggera, vorrebbero che i propri figli si avvicinassero a questo sport. Poi proviamo a immaginarli in auto mentre li accompagnano all'ex campo Coni di via delle Tagliate e, giunti di fronte all'ingresso, li vediamo volgersi intorno e restare non basiti, nemmeno sorpresi, neanche colpiti, ma, più semplicemente, schifati, disgustati, arrabbiati, umiliati nella propria inevitabile impotenza di cittadini costretti a subìre quotidianamente le vessazioni di un potere assoluto o quasi che tutto chiede e pretende e quasi nulla se non niente dà, appunto il Vostro Potere, quello che deriva dall'esercizio dell'Autorità.

Lei, caro Tambellini, essendo cultore e docente di filosofia, sa bene quale sia la differenza tra l'essere e detenere l'autorità e possedere autorevolezza e sappiamo anche che lei propende sicuramente per la seconda poiché è in essa che si trova la sostanza a discapito, spesso, della forma che, al contrario, prevale sempre nell'Autorità. Bene, chi scrive vorrebbe domandarle che cosa prova, lei, nel vedere questo spettacolo indecoroso e che cosa sente di poter rispondere a quei genitori che, volendo far praticare atletica leggera, di fronte ai cumuli di immondizia e al sudiciume imperversante al campo zingari optano per un'altra disciplina? E l'Atletica Virtus anzi, i dirigenti della società che tanto ama essere in giusta visibilità per i risultati conseguiti nel tempo, come mai non hanno mai aperto bocca per rivoltarsi contro questa schifezza da lei tollerata se non, ci perdoni l'ardire, ma a questo punto è lecito dubitare, protetta?

E che cosa avrebbe da dire la banca BPM ex Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno, sponsor da sempre dell'Atletica Virtus, nella figura del suo responsabile territoriale dottor Matteo Faissola volesse portare i propri figli a frequentare l'impianto di via delle Tagliate?

Non crede, caro sindaco, che i soliti malpensanti potrebbero pensare che tutta questa sua tolleranza, tutto questo dispiegare mezzi e uomini per ripulire, una volta ogni tanto, il campo zingari dall'immondizia prodotta a ritmo di catena di montaggio, derivino da quella foto scattata a Palazzo dei Bradipi con lei che teneva per un angolo la bandiera dei rom che, come per ammissione di più persone, l'hanno votata alle elezioni da lei fortunosamente e fortunatamente vinte?

A pensare male, diceva qualcuno, si fa peccato, però ci si azzecca quasi sempre e questa tolleranza da parte dell'amministrazione comunale nei confronti di una vergogna e di un pericolo, con l'avvento, poi, della bella stagione ci sarà da ridere, per l'igiene e la salute oltreché per la decenza, è davvero insolita.

E' questa la Lucca che la Sinistra e lei in primis desiderano e si augurano? Una Lucca dove l'accattonaggio e la richiesta di elemosina sono diventati lo sport preferito degli aitanti giovanotti provenienti dall'Africa nera e dove tonnellate di immondizia di qualunque genere albergano accanto ad un impianto sportivo che dovrebbe essere un fiore all'occhiello per la città e che fiore è sì, ma un crisantemo e, per di più, ormai appassito da un pezzo.

Lei continui pure a non farsi interSvistare, ma, creda, se quello che ha da dire è quello che vediamo, beh, l'intervista, se la faccia fare dai soliti noti e dai soliti giornali sdraiati sulla posizione della sua amministrazione. Noi ne facciamo volentieri a meno.