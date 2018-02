Ce n'è anche per Cecco a cena



Da potta e da culo

sabato, 24 febbraio 2018, 17:41

di aldo grandi

Ci perdoneranno, i nostri lettori, se sin dal titolo appare evidente che, in questo articolo, non useremo eufemismi. La lettera aperta redatta da tutti gli appartenenti al corpo di polizia municipale di Lucca è una vera e propria rivolta contro l'amministrazione comunale e, in particolare, contro l'assessore Francesco Raspini. Una lettera aperta inviata ai giornali e agli altri organi di informazione che subito, i periodici del Pensiero Unico Dominante, si sono ben guardati dal trattare con la giusta, meritata e dovuta attenzione mediatica. Noi, al contrario, facciamo l'opposto poiché riteniamo che un documento del genere, redatto in un linguaggio 'politicamente corretto' più per necessità di forma che voglia di sostanza, costituisca la testimonianza, più unica che rara, di un malessere serpeggiante all'interno dei vigili urbani di Lucca i quali, a nostro modesto avviso, si sono stancati di dover coprire ruoli spesso a loro non congeniali e per i quali non possiedono i requisiti necessari, il trattamento economico previsto per altre categorie, i privilegi più o meno esistenti. Se si legge attentamente tra le righe del documento, ci si rende conto che più adatto alla bisogna di far sentire la propria voce così come è nella realtà di tutti i giorni, sarebbe stato un linguaggio politicamente scorretto perché la rabbia che traspare dal testo è palpabile e tutt'altro che nascosta. I vigili urbani, sovente spediti a fare cassa per le esigenze della pubblica amministrazione, si beccano improperi e critiche, nella migliore delle ipotesi, da automobilisti indisciplinati e stressati. Adesso li si vorrebbe far diventare anche una sorta di sceriffi addetti alla sicurezza della città, ma è qui che loro non ci stanno cantandole all'assessore senza tante storie. Lo si capisce perfettamente quando la lettera accusa la Politica per l'aumento della microcriminalità sulle strade cittadine.

Ecco, quando serve, sembrano dire - e in realtà scrivono - gli agenti della polizia municipale, ci mandate a fare contravvenzioni a raffica per esigenze di bilancio, poi, all'occorrenza, ci spedite anche a fare gli sceriffi delle strade nonostante non si abbiano le capacità, i requisiti, le garanzie riservate, si fa per dire visto quello che accade tutti i giorni, alle altre forze di polizia. Ora il senso della missiva diretta all'assessore Raspini è chiaro: il sentimento di protesta serpeggia nel foglio dattiloscritto e non è da escludere che esso preceda iniziative più concrete nei prossimi giorni.

Né da potta, quindi, né da culo che vorrebbe dire, in linguaggio politicamente scorretto, che non si è disposti a essere utilizzati in un modo o nell'altro a seconda dei desiderata degli amministratori o, meglio ancora, dei politici di turno.

Gli agenti della polizia municipale di Lucca, quindi, rispondono senza tanti complimenti e sia pure usando un italiano corretto e comprensibile alterato soltanto, nella lettera, dal MAIUSCOLO che serve a sottolineare certi termini, alla decisione dell'amministrazione di procedere unilateralmente nelle decisioni di servizio che li riguardano.

E' indubbio che la città di Lucca, causa un aumento indiscusso e indiscutibile di microcriminalità, ha bisogno di una maggiore presenza di forze dell'ordine sul territorio e questo non dipende certamente dal passato professionale dell'assessore Raspini proveniente dalle file della polizia di Stato. Purtroppo il problema è reale, e le colpe stanno in coloro che hanno permesso l'accesso, in questo Paese, di cani e porci senza fare distinzione tra i primi e i secondi e senza comprendere che andando avanti di questo passo oltre ai vigili urbani, sulla strada a combattere il crimine, ci finirà la popolazione della gente perbene, di quelli che si svegliano la mattina e vogliono essere sicuri di poter tornare a dormire tranquilli la sera senza dover fronteggiare un esercito di accattoni, senza lavoro né voglia di cercarlo, senza arte né parte, senza doveri e soltanto con la pretesa di pretendere dei diritti.

L'assessore Francesco Raspini, in fondo e come il suo sindaco Alessandro Tambellini che rifiuta di farsi interSvistare dalla Gazzetta, è alle prese con una coperta troppo corta e come la muove, finisce per scoprire i tasti dolenti di una realtà inoppugnabile. Nessuna società può sopravvivere nel disordine: lo scriveva Thomas Hobbes tanti anni fa e, indubbiamente, la capacità e l'intuizione del filosofo inglese erano, presumibilmente, più elevate dei nostri amministratori.