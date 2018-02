Ce n'è anche per Cecco a cena



Dopo i pantaloncini corti al club nautico altra clamorosa gaffe made in GdG: "Niente vie intitolate a Mafalda di Savoia", la principessa reale uccisa dai nazisti a Buchenwald

lunedì, 19 febbraio 2018, 22:14

di aldo grandi

Ora qualcuno dirà che ce l'abbiamo con il sindaco di Viareggio, ma, giuriamo, non è affatto così. Dopo la figura barbina rimediata al circolo nautico, questa volta la clamorosa gaffe è opera dei suoi collaboratori, ma lui avrebbe dovuto metterci una pezza accogliendo la richiesta del consigliere di Forza Italia Alessandro Santini che aveva proposto di inserire, nell'elenco di vie e piazze da intestare, anche quello di Mafalda di Savoia, principessa reale deportata e uccisa dai nazisti nel campo di concentramento di Buchenwald. La motivazione con cui è stata respinta l'indicazione di Santini ha fatto riferimento alle polemiche successive al rientro in Italia delle salme di Vittorio Emanuele III e della regina consorte, genitori, appunto, di Mafalda che, ricordiamo, andò in sposa al principe Filippo d'Assia e dal quale ebbe quattro figli. La gaffe storica e non solo è incredibile.

Se c'è una Savoia cui intitolare una strada o una piazza quella è Mafalda di Savoia, che all'indomani dell'8 settembre 1943, quando suo padre, la regina madre, il capo del Governo, i generali e le alte cariche dello Stato, fuggirono a gambe levate a Pescara abbandonando l'Italia nelle mani dell'ex alleato tradito con la firma dell'armistizio, scelse di rientrare a Roma confidando nella protezione che le sarebbe derivata dall'essere moglie di un ufficiale al servizio di Hitler. Così, invece, non fu e la figlia del re d'Italia venne deportata nel campo di sterminio di Buchenwald dove ricevette un trattamento migliore rispetto agli altri internati, ma che non fu sufficiente a garantirle la permanenza in vita. Mafalda di Savoia, secondo le testimonianze, venne operata con colevole ritardo a causa di ferite patite durante un bombardamento alleato e lasciata morire dissanguata. Così, mentre il padre era al sicuro sotto l'ala protettrice degli Alleati nel Regno del Sud, una delle sue figlie moriva di stenti a Weimar dove era situato il lager di Buchenwald.

Le polemiche suscitate dal rientro in patria della salma di re Vittorio Emanuele III direttamente da Alessandria d'Egitto avvenuto due giorni dopo quello della moglie regina Elena da Montpellier, hanno riaperto una vecchia ferita che nessuno, in realtà, ha compreso fino in fondo. Molti hanno protestato contro il rientro dei Savoia in quanto il re Vittorio Emanuele III fu corresponsabile di Benito Mussolini nel condurre l'Italia alla vergogna delle leggi razziali e allo scoppio della guerra. In realtà, se un motivo, uno solo, il più grande e, allo stesso tempo il più vergognoso, esisteva, esso andava cercato nella fuga ignominiosa che il re, la regina, il principe ereditario Umberto, le alte cariche dello Stato, militari e civili, intrapresero nella notte tra l'8 e il 9 settembre 1943 abbandonando le forze armate e il Paese allo sbando e nelle mani dell'ex alleato assetato di vendetta. Invece di restare a Roma e prendere il comando delle operazioni successive alla firma dell'armistizio con gli anglo-americani, Vittorio Emanuele III preferì la fuga dimenticando che era stato il principale responsabile dell'avvento del fascismo, della dittatura e di tutto ciò che era stato commesso nel Ventennio mussoliniano.

Mafalda di Savoia, quindi, sebbene moglie di un ufficiale tedesco, ebbe la sventura di essere catturata e pagò per tutta la famiglia reale italiana. Dimostrò, dicono i testimoni, fede e coraggio durante la prigionia, dividendo, spesso, il proprio cibo con chi ne aveva più bisogno. Morì perché non fu soccorsa adeguatamente e venne lasciata intenzionalmente senza cure fino a provocarle un inizio di cancrena a causa del quale le venne amputato un braccio. Abbandonata o quasi, morì dissanguata.

Fatta questa giusta e doverosa premessa, ci domandiamo come abbia potuto, la maggioranza in consiglio comunale a Viareggio, in un periodo storico in cui tutti si sciacquano la bocca con le parole dell'antifascismo nemmeno si trattasse di un colluttorio, cadere in un errore così grossolano. E il sindaco Giorgio Del Ghingaro invece di dirimere subito la questione accettando la proposta di Santini, ha, addirittura avuto la necessità di rinviare ogni decisione in proposito alla prossima seduta. Allucinante.