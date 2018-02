Ce n'è anche per Cecco a cena



L'ultima occasione

martedì, 27 febbraio 2018, 19:39

di aldo grandi

Che questa sia l'ultima occasione a noi pare evidente. O si riesce a rispedire a casa i sostenitori del PUD (Pensiero Unico Dominante) oppure dobbiamo anzi, dovremo sorbirci per altri cinque anni un Governo incapace non solo di chiudere, ma anche solamente di proteggere le proprie frontiere, un Governo imbelle che non ha più alcuna legittimazione se non quella dettata da chi vuole che tutto resti com'è pur di non compromettere il benessere acquisito, in barba a ogni speranza e rivendicazione delle generazioni future. Sono riusciti, a Sinistra, a far diventare questa tornata elettorale una sorta di scontro inesistente se non nelle loro menti malate, tra fascismo e antifascismo, tra dittatura e democrazia. In realtà questi imbecilli verniciati di rosso e buoni solamente a sfilare in mezzo alla strada gridando slogan che sanno di vintage lontano un miglio, si stanno scavando la fossa da sé. Nessun italiano che conservi un minimo di buonsenso può cadere nella trappola antistorica che antagonisti alleati della Sinistra stanno cercando di piazzare a pochi giorni dal voto. I fascisti? Ma dove sono? Forse i due gatti di Forza Nuova che nei comunicati stampa adottano, ridicoli, ancora il termine camerata. O CasaPound che pur conservando un'anima nostalgica e anche di più non avevano speranze di uscire dall'anonimato dove erano stati fino a quando Boldrini e Fiano si sono messi in testa che si trattava di un nuovo fascismo da additare come nemico numero uno.

Accadrà come avvenne durante il Ventennio, con gli italiani che pur di essere bastian contrari voteranno a destra, CasaPound e, magari, Forza Nuova, solamente per non darla vinta a questi sciocchi signori in rosso che non conoscono la storia né, tantomeno, la politica. Sono stati proprio loro, con le ossessioni dipinte di nero, a far tornare in auge la voglia di Mussolini agli italiani che fascisti non lo sono più da un pezzo. Ma di fronte alle scene viste a Torino o a Piacenza o in altre città italiane, davanti alle aggressioni gratuite alle forze di polizia, ai danni causati e all'evidente assenza dello stato, è chiaro che la maggioranza silenziosa desidera ordine e non caos. Non ci vuole la laurea per capirlo.

Altro tema quello dell'immigrazione, e anche qui la Sinistra fa autogol non riuscendo a comprendere che gli italiani non sono razzisti, ma nemmeno coglioni e di questo mantenimento a sbafo di milioni di esseri che non fuggono dalla guerra, ma che vanno in cerca di benessere, ne hanno piene le scatole. E hanno ragione. Questa Repubblica delle Banane ha dimostrato e sta mostrando tutti i suoi limiti al punto che essere italiani, oggi, è un difetto se non, peggio ancora, una colpa. E come accade ovunque, come è accaduto nei Paesi dell'Est governati dal comunismo, anche qui da noi quando si vuole calpestare l'antropologia sostituendole l'Ideologia si finisce per venire respinti e, si spera, scacciati dalla maggioranza della gente perbene.

E' l'ultima occasione e ci tocca rivedere la Mummia candidarsi e pretendere di essere a capo di una coalizione nonostante in vent'anni di Governo di centrodestra non abbia combinato alcunché. Saremo sinceri e brutali. Se dovessimo dare retta al nostro istinto, forse nemmeno saliremmo quei tre scalini che, in genere, vengono percorsi per recarsi a votare. Ma una volta tanto ci faremo governare dalla razionalità e dalla speranza che il nostro voto, insieme a molti altri, riesca a far sì che questa Italia possa non tanto tornare ad essere quello che non è, in realtà, mai stata, ma che diventi una nazione in tutti i sensi.

Ci auguriamo che la Sinistra perda e se vogliamo che l'Italia si liberi dai vincoli e non diventi una colonia africana, il voto deve essere dato alle forze di centrodestra e lo faremo, sia chiaro, turandoci il naso, tappandoci le orecchie, chiudendo gli occhi e serrando la mascella, ma piuttosto che andare a Sinistra è meglio andare anche contro un muro.

Hanno fatto di tutto, compresi un paio di colpi di stato, per non far scegliere al popolo e quando glielo hanno chiesto, con il referendum del 4 dicembre 2016, la risposta era stata chiara: andate a casa, Renzi e la Sinistra tutta. Invece e a dispetto dei propositi e delle promesse, ecco che Puffo Renzi è sempre lì, convinto di poter salvare un'Italia che di lui come salvatore non sa cosa farsene.

Chi voterà a Sinistra sappia che voterà per la devastazione totale di questo Paese invaso da milioni di individui che nessuno sa né saprà come mantenere e che fra poco chiederanno sempre di più E se non glielo daranno, saranno pronti a prenderselo. Noi non possiamo, non vogliamo, non dobbiamo permetterglielo.