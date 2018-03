Ce n'è anche per Cecco a cena



IMT, pubblicità con tutti tranne che con la Gazzetta

lunedì, 5 marzo 2018, 00:50

di aldo grandi

Alla scuola di eccellenza IMT devono avere sulle palle la Gazzetta di Lucca. Non si spiegherebbe altrimenti la decisione di fare pubblicità alla Settimana del cervello solo sugli altri quotidiani on line e cartacei e il motivo di questo boicottaggio deriva dal fatto che sulle nostre pagine appare da un po' di tempo a questa parte una rubrica a firma Baralla in cui l'estensore ironizza sull'istituto di alti studi e sulla figura rimediata a proposito della vicenda della tesi di laurea della minestra pardon ministra Marianna Madia. L'ironia, si sa, non è particolarmente apprezzata quando tocca tasti dolenti, ma noi vorremmo sapere con quali criteri vengono spesi i soldi per la pubblicità degli eventi visto che, fino a prova contraria, i soldi a IMT arrivano, soprattutto, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e, quindi, non si capisce perché la scuola faccia come le pare invece di trattare tutti allo stesso modo essendo una istituzione tutt'altro che privata. Sulla volontà di escludere la Gazzetta di Lucca dalla pubblicità non abbiamo dubbi e dispiace che proprio il professor Pietro Pietrini, che riteniamo persona super partes, sia caduto in questo incidente di percorso. E non ci vengano a inventare frottole poiché il sottoscritto, che qualche giorno fa ha telefonato alla scuola chiedendo di poter avere un colloquio per un banner pubblicitario, si è sentito rispondere che un articolo apparso sulla Gazzetta e piuttosto irriverente, non era stato gradito e, quindi, era palese la difficoltà di accontentare la richiesta. Evidentemente una scuola che dovrebbe agire con tutti allo stesso modo, preferisce agire in base al gradimento degli articoli.

La Gazzetta di Lucca ha seguito sin dall'inizio la vicenda della presunta copiatura della tesi della dottoressa Madia. Se ne è occupata, oltre a chi scrive, anche la collega Barbara Pavarotti la cui professionalità è fuori discussione. Poi ci sono state alcune puntate, carine e simpatiche, del Baralla il quale ha ironizzato sulla scuola in maniera sottile e gradevole a nostro avviso. Evidentemente, però, tutto ciò non è stato digerito dalle eccellenze dell'istituto pagato e mantenuto con i soldi della Fondazione Carilucca, istituto che ha quindi optato per foraggiare non tutti gli organi di stampa che pubblicano regolarmente le notizie della scuola, ma soltanto, evidentemente, quelli che non fanno ironia e non rompono gli attributi.

Ne prendiamo atto con dispiacere poiché mai avremmo immaginato che scrivere degli articoli non graditi a IMT ci avrebbe penalizzato per poche centinaia di euro di pubblicità. Così, però, va il mondo e noi ne prendiamo atto. Non ventiteci, però, da ora in avanti, a parlare di eccellenze e di eguaglianza o di altre stronzate del genere. Perché non ci crederemo.