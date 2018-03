Ce n'è anche per Cecco a cena



La Lucchese ceduta a Grassini, Paperon de Moriconi ha vinto la scommessa?

martedì, 13 marzo 2018, 22:47

di aldo grandi

Alle 20.40 in redazione è arrivato un breve comunicato della Lucchese Libertas 1905 con cui si annunciava la proposta irrevocabile e, quindi, definitiva di acquisto della società rossonera da parte di Lorenzo Grassini. Se le cose stanno come, effettivamente, pare che stiano, è imminente la firma del contratto definitivo con cui, finalmente, si metterà la parola fine a una vicenda che ha rasentato i contorni della farsa senza, fortunatamente, raggiungere quelli del dramma o, peggio ancora, della tragedia. Arnaldo de Paperoni, almeno di amare sorprese dell'ultim'ora, riuscirà, così, a rientrare in possesso dei soldi fin qui investiti - e sono tanti - nel sodalizio rossonero. Lo aveva detto, ci sta riuscendo ed è quasi un miracolo che nel calcio chi investe non finisca per rimetterci tutto. Attendiamo, comunque, l'evolversi degli eventi. Accanto a Grassini un dirigente sportivo, Fabrizio Lucchesi, già noto alle cronache sportive nazionali e con un pedegree tutt'altro che irrilevante. Si tratterà di vedere, adesso, che cosa accadrà all'interno della squadra oltreché della società. Resterà Giovanni Lopez fino a fine stagione? E Obbedio? Soltanto a fine contratto si potrà iniziare a tirare le somme di quanto sta avvenendo in questi giorni. Sicuramente Moriconi vorrà riavere gli 800 mila euro o giù di lì anticipati in tutto questo tempo e sarà interessante vedere anche come questi soldi rientreranno nelle sue tasche, ossia in quante mandate. I tifosi, a questo punto, potrebbero tirare un sospiro di sollievo e pensare che la Lucchese continuerà nella sua storia, ma proprio i trascorsi recenti ci hanno insegnato a non gioire prima di aver visto concretamente nero su bianco e anche qualcosa di più.

Grassini ha voluto con tutte le sue forze entrare nel calcio e lo ha fatto acquistando o, almeno, iniziando ad acquistare una gloriosa società come la Lucchese che appartiene ad una città altrettanto gloriosa e orgogliosa di sé, del suo passato, del suo presente e, soprattutto, del proprio futuro. Dovrà, quindi, il nuovo presidente dimostrare di aver voluto entrare nel mondo del calcio per fare calcio e non per altri proponimenti. Anche lo stesso Lucchesi è chiamato in causa e dovrà anche lui mostrare ciò che è capace di fare. Noi, se ci permettete, preferiamo attendere i fatti. Al momento, prendiamo atto dell'addio, per l'80 per cento, di Arnaldo Moriconi che, non dimentichiamo, ha salvato la Lucchese dall'ennesimo fallimento e ci auguriamo che le cose inizino a cambiare davvero. Ma in meglio.